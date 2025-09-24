В Кыргызстане сбывали иностранную просрочку под видом отечественного продукта

В Кыргызстане выявили преступную схему систематического ввоза, подделки и реализации просроченных продуктов питания под видом отечественных свежих товаров. Об этом сообщили в пресс-центре ГКНБ.

По данным ведомства, в рамках возбужденного уголовного дела провели обыски на объектах птицефабрики ОсОО «Евразийская птицефабрика» и по месту жительства ее руководителя.

В холодильных помещениях предприятия обнаружили контрафактные продукты птицеводства с истекшим сроком годности в особо крупном размере.

Как уточнили в ГКНБ, продукцию переупаковывали и сбывали на рынках и в сети гипермаркетов под отечественным брендом. «Установлено, что подобные факты носят систематический характер и создают угрозу санитарно-эпидемиологической и экономической безопасности государства», — отметили в комитете.

Кроме того, сотрудники ГКНБ выявили нарушение миграционного законодательства. Руководство птицефабрики незаконно привлекло к работе 28 граждан Бангладеш и 4 граждан Пакистана, не имевших разрешений на трудовую деятельность в Кыргызстане.

Проводится комплекс следственных мероприятий для установления других участников противоправной деятельности.