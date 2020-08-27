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Депортированный в Узбекистан оппозиционный журналист заявил о пытках в СИЗО ГКНБ

Депортированный в Узбекистан оппозиционный журналист Бобомурод Абдуллаев заявляет, что его пытали в СИЗО ГКНБ. Он выступил с открытым письмом. Об этом 24.kg сообщил один из его адвокатов Тимур Карабаев.

По его словам, Бобомурод Абдуллаев обратился с открытым письмом, где перечисляет нарушения со стороны сотрудников Госкомитета национальной безопасности.

«В момент фактического задержания 9 августа в 18.15 сотрудники оперативного управления ГКНБ КР не представились. Запретили позвонить адвокату Наталье Котик, насильно изъяв сотовый телефон марки HUAWEI и не составили протокол изъятия. После того как я был доставлен во двор ГКНБ в Бишкеке, у меня забрали ключи от квартиры в Бишкеке и стали снимать копии с этих ключей. Меня особенно тревожит то, что в мое отсутствие и без моих адвокатов работники ГКНБ вполне могли занести в эти устройства файлы незаконного содержания, чтобы тем самым оклеветать меня, утяжелить защиту моих прав и искусственно обеспечить так называемую обоснованность обвинения узбекских спецслужб», — говорится в письме.

В письме Бобомурод Абдуллаев перечисляет незаконные и противоправные действия следователей ГСУ ГКНБ. В частности,  старший следователь ГКНБ Равшан Токонов пытался заставить его в отсутствие адвокатов ознакомиться и подписать незаконное «Постановление о выдаче гражданина РУз Абдуллаева Бобомурода Кодировича правоохранительным органам Узбекистана», подписанное 11 августа одним из заместителей генпрокурора Кыргызстана. Бобомурод Абдуллаев заявил, что ознакомится и подпишет тот документ только в присутствии адвокатов. Однако в ответ на его заявления следователь Токонов повторял только одно: «Права будешь качать у себя на родине! Характер будешь показывать своим узбекам!».

Отмечается, что на требования Абдуллаева вызвать его адвокатов старший следователь ГКНБ КР Равшан Токонов отвечал: «Не могу вызвать твоих адвокатов. Потому что они умерли вчера, сразу после твоего суда». Однако Абдуллаев не подписал этот документ.

Он также сообщает, что 10 августа следователи ГКНБ произвели незаконные (без участия Абдуллаева и его адвокатов, без соответствующей санкции) обыск квартиры, изъятие и опечатку вещей. Репортер об этом узнал только утром 22 августа, когда сел на специальный самолет ВВС Узбекистана, прилетевший в Кыргызстан для того, чтобы доставить его из Бишкека в Ташкент. В салоне самолета он увидел целлофановые мешки с печатью ГКНБ и надписями: «Личные вещи гражданина Республики Узбекистан Абдуллаева Бобомурода Кодировича. Опечатано ГКНБ КР после обыска 10.08.2020 года».

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Абдуллаев в письме сообщил, что работники СИЗО ГКНБ угрожали ему из-за отказа подписать документы и в камере.

«Один из них уложил меня на шконку (железную кровать) и стал душить зеленым полотенцем. Не выдержав удушья, я откинулся и упал на пол, левой рукой и правой бровью ударился об углы железной шконки. Я получил порезы на левой руке и в области правой брови. Когда кровь потекла по всему моему лицу, работники СИЗО быстро покинули мою камеру и закрыли двери. На моей левой руке и правой брови до сих пор есть шрамы, оставшиеся от этой травмы. Я все равно не подписал этот документ», — написал журналист.

Он также сообщил, что 12 августа те же самые работники СИЗО ГКНБ начали вбрасывать через «кормушку» документ о выдаче Абдуллаева Узбекистану. Он отказался брать этот документ. За все время содержания в СИЗО ГКНБ журналисту отказывали во встрече с адвокатами, говоря, что это якобы не входит в их обязанности.

Кроме того, по словам Абдуллаева, работники СИЗО ГКНБ отказывались принимать его жалобы, написанные омбудсмену КР, начальнику следственного изолятора и председателю ГКНБ КР, возвращая документы обратно и не выдавая ему ручку и бумагу.

С 12 по 15 августа Абдуллаев объявил голодовку в знак протеста против незаконных и противоправных действий работников ГКНБ и прекратил ее после обещания встречи с адвокатами по истечении 14-дневного карантина.

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Журналист Абдуллаев написал и о противоправных действиях, на его взгляд, со стороны замгенпрокурора, который подписал постановление о передаче Абдуллаева Узбекистану.

Адвокаты просят Генпрокуратуру считать это письмо поданным официальным заявлением о совершенном преступлении и зарегистрировать его в ЕРПП и начать досудебное производство.

Отметим, Бобомурод Абдуллаев запросил статус беженца.

Он приехал в Кыргызстан по приглашению Американского университета в Центральной Азии (АУЦА), чтобы пройти четырехмесячное обучение. Однако после завершения обучения он не смог улететь в связи с закрытием государственных границ из-за пандемии коронавируса.

Его задержали по запросу властей Узбекистана. Решением суда Бобомурода Абдуллаева взяли под стражу на два месяца с содержанием в СИЗО ГКНБ.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/163410/
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