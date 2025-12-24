11:48
Сюжет: Давление на СМИ

В Астане задержан главный редактор КазТАГ Амир Касенов

Главного редактора информационного агентства КазТАГ Амира Касенова задержали в Астане. Об этом сообщил генеральный директор агентства Асет Матаев со ссылкой на адвокатов.

Фото из интернета. В Астане задержан главный редактор КазТАГ Амир Касенов
По его данным, во вторник вечером Амира Касенова вызвали на следственные действия в Есильское РОВД, после чего его задержали. Накануне журналист писал в Facebook, что его срочно вызывают в полицию в 19.00, хотя его адвокат Ерлан Макенов в этот момент находился на следственных действиях в другом городе.

«Мои аргументы, что я не могу участвовать в следственных действиях без адвоката, он не принимает. Повестку я не получал», — заявил редактор перед задержанием.

Адвокат Рена Керимова назвала меру пресечения несоразмерной: по ее словам, задержание слишком сурово для статьи 274 УК РК «Распространение заведомо ложной информации». Она подчеркнула, что ситуация выглядит как реакция правоохранительных органов на заявления о психологическом давлении и нарушениях в ходе расследования.

Дело возбуждено по заявлению компании Freedom Finance. Ранее КазТАГ публиковал материалы со ссылкой на потерпевших о предполагаемых мошеннических схемах, выводе средств в офшоры и потерянных вкладах. Одним из источников информации называлась адвокат Светлана Оралбаева.

Редакция также сообщила, что несколько месяцев следствие проводило экспертизы, не уведомляя агентство. Протокол ознакомления оформлен лишь 21 ноября, что, по словам адвоката Ерлана Макенова, нарушает нормы УПК.

В агентстве ожидают решения следственного суда, который должен рассмотреть вопрос о санкционировании ареста.

Ранее, 1 декабря, в Казахстане под домашний арест на два месяца отправили главного редактора издания «Орда» Гульнар Бажкенову. В офисах редакции в Алматы и Астане и в ее  доме прошли обыски.

В Департаменте полиции Алматы заявили о возбуждении уголовных дел «по фактам распространения ложных сведений».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/355769/
просмотров: 625
