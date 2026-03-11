20:58
USD 87.45
EUR 101.56
RUB 1.11
Происшествия

Задержание журналистки Алтынай Арстанбековой: комментарий МВД

В Бишкеке задержана журналистка, подозреваемая в публикации материалов с призывами к массовым беспорядкам. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По их данным, 9 марта в ходе мониторинга социальных сетей выявлен аккаунт «Даниэль Жоошбаев» в Facebook, через который распространялись публикации, направленные на дискредитацию власти Кыргызстана и обострение общественно-политической ситуации.

Кроме того, в комментариях под некоторыми публикациями содержались сообщения, которые могли привести к дестабилизации обстановки и массовым беспорядкам.

По данному факту следственная служба главного управления внутренних дел Бишкека возбудила уголовное дело по статье 278 Уголовного кодекса КР (призывы к массовым беспорядкам).

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники МВД и ГКНБ установили, что владельцем и пользователем указанного фейкового аккаунта является журналистка 1976 года рождения с инициалами А.А. Она была задержана.

Как стало известно, речь идет о журналистке Алтынай Арстанбековой.

10 марта в ее доме провели обыск. По данным МВД, изъяты мобильные телефоны, планшеты, ноутбуки, видеокамера, документы и другие предметы, имеющие значение для расследования.

11 марта подозреваемую водворили в изолятор временного содержания ГУВД Бишкека. Назначены соответствующие экспертизы, следственные действия продолжаются.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/365564/
просмотров: 515
Версия для печати
Материалы по теме
Адвокат: Журналистку Махабат Тажибек кызы переведут из колонии в СИЗО
В Астане задержан главный редактор КазТАГ Амир Касенов
ООН обеспокоена приговорами Рите Карасартовой и сотрудникам Kloop Media
Amnesty International отреагировала на задержание сотрудников редакции «Клоопа»
В Бишкеке задержали еще одного сотрудника «Клоопа»
Суд не удовлетворил заявление задержанной журналистки Канышай Мамыркуловой
Рабочая группа ООН признала арест девяти журналистов Temirov Live незаконным
Журналистка Канышай Мамыркулова водворена в ИВС: комментарий ГУВД Бишкека
В Бишкеке задержали журналистку Канышай Мамыркулову
В Казахстане задержали автора сатирического паблика Темирлана Енсебека
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане ночью зафиксировали землетрясение магнитудой около трех баллов В Кыргызстане ночью зафиксировали землетрясение магнитудой около трех баллов
Сын убитого верховного лидера Ирана Моджтаба Хаменеи ранен при атаке&nbsp;&mdash; СМИ Сын убитого верховного лидера Ирана Моджтаба Хаменеи ранен при атаке — СМИ
Атака на&nbsp;Иран. Президент ОАЭ заявил, что страна находится &laquo;в&nbsp;состоянии войны&raquo; Атака на Иран. Президент ОАЭ заявил, что страна находится «в состоянии войны»
Землетрясение магнитудой 4&nbsp;балла произошло недалеко от&nbsp;столицы Кыргызстана Землетрясение магнитудой 4 балла произошло недалеко от столицы Кыргызстана
Бизнес
Мультивалютная карта от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; снова в&nbsp;деле Мультивалютная карта от «Оптима Банка» снова в деле
Выгода и&nbsp;безлимит для каждого: MEGA представляет новый тариф &laquo;Семейный Плюс&raquo; Выгода и безлимит для каждого: MEGA представляет новый тариф «Семейный Плюс»
Фермеры Кыргызстана! Готовы доказать, кто лучший? Фермеры Кыргызстана! Готовы доказать, кто лучший?
Акция от&nbsp;Royal Central Park: дополнительная скидка 5&nbsp;процентов Акция от Royal Central Park: дополнительная скидка 5 процентов
11 марта, среда
20:44
В Узбекистане появился «черный список» насильников В Узбекистане появился «черный список» насильников
20:23
В Баткене оштрафовали стройкомпанию за нарушение техрегламента
20:21
Задержание журналистки Алтынай Арстанбековой: комментарий МВД
20:03
Британское агентство заинтересовано в строительстве кольцевой дороги в городе Ош
19:45
Чудаки парковки. В Бишкеке машины оставляют на остановках, мешая автобусам