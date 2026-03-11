Задержание журналистки Алтынай Арстанбековой: комментарий МВД

В Бишкеке задержана журналистка, подозреваемая в публикации материалов с призывами к массовым беспорядкам. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По их данным, 9 марта в ходе мониторинга социальных сетей выявлен аккаунт «Даниэль Жоошбаев» в Facebook, через который распространялись публикации, направленные на дискредитацию власти Кыргызстана и обострение общественно-политической ситуации.

Кроме того, в комментариях под некоторыми публикациями содержались сообщения, которые могли привести к дестабилизации обстановки и массовым беспорядкам.

По данному факту следственная служба главного управления внутренних дел Бишкека возбудила уголовное дело по статье 278 Уголовного кодекса КР (призывы к массовым беспорядкам).

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники МВД и ГКНБ установили, что владельцем и пользователем указанного фейкового аккаунта является журналистка 1976 года рождения с инициалами А.А. Она была задержана.

Как стало известно, речь идет о журналистке Алтынай Арстанбековой.

10 марта в ее доме провели обыск. По данным МВД, изъяты мобильные телефоны, планшеты, ноутбуки, видеокамера, документы и другие предметы, имеющие значение для расследования.

11 марта подозреваемую водворили в изолятор временного содержания ГУВД Бишкека. Назначены соответствующие экспертизы, следственные действия продолжаются.