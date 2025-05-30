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Общество

Amnesty International отреагировала на задержание сотрудников редакции «Клоопа»

Международная правозащитная организация Amnesty International отреагировала на задержание и допросы сотрудников редакции «Клоопа» в Кыргызстане.

Директор организации по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стразерс считает, что задержание журналистов — еще один пример того, как в республике оказывают давление на независимые СМИ. По ее словам, такие действия, очевидно, направлены на запугивание граждан, выступающих с критикой.

«Задержание журналистов за их работу, отказ в доступе к юридической помощи и несанкционированные обыски у них дома нарушают как собственные правовые обязательства КР, так и международные стандарты в области прав человека», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее стало известно о шестерых задержанных бывших и нынешних работниках редакции.

До этого на допросе в ГКНБ находились Зыягуль Болот кызы, Александр Александров, действующая журналистка «Клоопа» Айдай Эркебаева, бывшая сотрудница издания Зара Сыдыгалиева и бывший оператор «Клоопа» Жоомарт Дуулатов. Позже стало известно, что девушек отпустили, а оператора и бывшего сотрудника задержали на двое суток. По словам адвоката журналистов Бактыбека Автандил уулу, Александра Александрова и Жоомарта Дуулатова подозревают в призывах к массовым беспорядкам.

В госкомитете пока не прокомментировали дело журналистов.

В 2023 году прокуратура подала иск в суд о ликвидации общественного фонда Kloop Media. По результатам судебных процессов в 2024-м его ликвидировали
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/330903/
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