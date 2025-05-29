17:24
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Происшествия
Сюжет: Давление на СМИ

В Бишкеке задержали еще одного сотрудника «Клоопа»

Около 16.30 в доме сотрудника «Клоопа» Абдила Айтбай Тегина прошел обыск, позже его забрали в ГКНБ. Об этом сообщило издание.

Атбай Тегин успел сообщить коллегам, что к нему пришла милиция, и перестал отвечать. Через полтора часа стало известно, что у него провели обыск, изъяли технику, а его задержали. 

По словам сооснователя «Клоопа» Рината Тухватшина, Абдил Айтбай Тегин не является ни журналистом, ни оператором.

«Этот наш сотрудник, но он не участвовал в создании журналистских материалов, не писал тексты, не снимал видео. Поэтому нам очевидно, что сотрудники силовых органов интересуются всеми, кто связан с нашим изданием, даже теми, кто не занимался журналистикой», – сообщил Ринат Тухватшин.

За последние два дня это шестое задержание бывших и нынешних сотрудников издания. 

Читайте по теме
Адвокат рассказал, в чем подозревают журналистов издания «Клооп»

До этого на допросе в ГКНБ находились Зыягуль Болот кызы, Александр Александров, действующая журналиста «Клоопа» Айдай Эркебаева, бывшая сотрудница издания Зара Сыдыгалиева, бывший оператор «Клоопа» Жоомарт Дуулатов. Позже стало известно, что девушек отпустили, но оператора и бывшего сотрудника задержали на двое суток. По словам адвоката журналистов Бактыбека Автандила уулу, Александра Александрова и Жоомарта Дуулатова подозревают в призывах к массовым беспорядкам.

Государственный комитет национальной безопасности пока не представил официальной информации о причинах задержания журналистов. 

Напомним, в 2023-м прокуратура подала иск в суд о ликвидации общественного фонда Kloop Media. По результатам судебных процессов в 2024 году его ликвидировали. 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/330872/
просмотров: 261
Версия для печати
Материалы по теме
Дайырбек Орунбеков прокомментировал задержание сотрудников «Клоопа»
Адвокат рассказал, в чем подозревают журналистов издания «Клооп»
Допросы сотрудников «Клоопа» — стало известно, кого отпустили, а кого задержали
«Клооп»: На допросе находятся действующая и бывшая журналистки издания
Еще одного сотрудника «Клоопа» забрали на допрос в ГКНБ — теперь в Бишкеке
В доме журналистки «Клоопа» провели обыск. Ее забрали на допрос
Суд не удовлетворил заявление задержанной журналистки Канышай Мамыркуловой
Рабочая группа ООН признала арест девяти журналистов Temirov Live незаконным
Журналистка Канышай Мамыркулова водворена в ИВС: комментарий ГУВД Бишкека
В Бишкеке задержали журналистку Канышай Мамыркулову
Популярные новости
Задержана бывший директор столичной школы &#8470;&nbsp;29 Задержана бывший директор столичной школы № 29
В&nbsp;халяльных колбасах &laquo;Тойбосс&raquo; вновь нашли ДНК свинины. Что ответили в&nbsp;компании? В халяльных колбасах «Тойбосс» вновь нашли ДНК свинины. Что ответили в компании?
Сотрудник &laquo;Ала-Тоо 24&raquo; нашел в&nbsp;туалете пистолет милиционера и&nbsp;унес его домой Сотрудник «Ала-Тоо 24» нашел в туалете пистолет милиционера и унес его домой
В&nbsp;РФ&nbsp;задержан организатор, причастный к&nbsp;дистанционным хищениям из&nbsp;Кыргызстана В РФ задержан организатор, причастный к дистанционным хищениям из Кыргызстана
Бизнес
&laquo;Элдик Банк&raquo; подарил детям праздник в&nbsp;честь своего 29-летия «Элдик Банк» подарил детям праздник в честь своего 29-летия
Bakai Bank представляет карту рассрочки &laquo;Тумар&raquo;. Бери сейчас&nbsp;&mdash; плати потом Bakai Bank представляет карту рассрочки «Тумар». Бери сейчас — плати потом
День защиты детей с&nbsp;MBANK Junior: поддержка чемпионов Кыргызстана День защиты детей с MBANK Junior: поддержка чемпионов Кыргызстана
Все вместе с&nbsp;MEGA: тариф для тех, кто ценит близких Все вместе с MEGA: тариф для тех, кто ценит близких
29 мая, четверг
17:12
В Бишкеке задержали еще одного сотрудника «Клоопа» В Бишкеке задержали еще одного сотрудника «Клоопа»
16:54
«Элдик Банк» подарил детям праздник в честь своего 29-летия
16:43
Глава ГКНБ посетил предприятия на территории бывшего завода имени Фрунзе
16:26
Bakai Bank представляет карту рассрочки «Тумар». Бери сейчас — плати потом
16:17
Садыр Жапаров примет участие в первом саммите «Центральная Азия — Италия»