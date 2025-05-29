В Бишкеке задержали еще одного сотрудника «Клоопа»

Около 16.30 в доме сотрудника «Клоопа» Абдила Айтбай Тегина прошел обыск, позже его забрали в ГКНБ. Об этом сообщило издание.

Атбай Тегин успел сообщить коллегам, что к нему пришла милиция, и перестал отвечать. Через полтора часа стало известно, что у него провели обыск, изъяли технику, а его задержали.

По словам сооснователя «Клоопа» Рината Тухватшина, Абдил Айтбай Тегин не является ни журналистом, ни оператором.

«Этот наш сотрудник, но он не участвовал в создании журналистских материалов, не писал тексты, не снимал видео. Поэтому нам очевидно, что сотрудники силовых органов интересуются всеми, кто связан с нашим изданием, даже теми, кто не занимался журналистикой», – сообщил Ринат Тухватшин.

За последние два дня это шестое задержание бывших и нынешних сотрудников издания.

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До этого на допросе в ГКНБ находились Зыягуль Болот кызы, Александр Александров, действующая журналиста «Клоопа» Айдай Эркебаева, бывшая сотрудница издания Зара Сыдыгалиева, бывший оператор «Клоопа» Жоомарт Дуулатов. Позже стало известно, что девушек отпустили, но оператора и бывшего сотрудника задержали на двое суток. По словам адвоката журналистов Бактыбека Автандила уулу, Александра Александрова и Жоомарта Дуулатова подозревают в призывах к массовым беспорядкам.

Государственный комитет национальной безопасности пока не представил официальной информации о причинах задержания журналистов.

Напомним, в 2023-м прокуратура подала иск в суд о ликвидации общественного фонда Kloop Media. По результатам судебных процессов в 2024 году его ликвидировали.