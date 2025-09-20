ООН обеспокоена приговорами Рите Карасартовой и сотрудникам Kloop Media, а также арестом правозащитника Камиля Рузиева. Данное заявление Управление ООН по правам человека опубликовало на платформе X.

В заявлении подчеркнули, что такие действия могут оказать «серьезный сдерживающий эффект» на работу правозащитников и независимых СМИ в Кыргызстане.

#Kyrgyzstan: Criminal conviction of human rights defender Rita Karasartova, sentencing of 4 Kloop Media staff and arrest of human rights defender Kamil Ruziev all deeply troubling, with serious chilling effects on human rights & independent media work. — UN Human Rights (@UNHumanRights) September 19, 2025

«Вынесенные обвинительные приговоры в отношении правозащитницы Риты Карасартовой и четырех сотрудников «Клооп Медиа», арест правозащитника Камиля Рузиева вызывают глубокую обеспокоенность, так как они окажут серьезный сдерживающий эффект на правозащитную работу и деятельность независимых медиа», — отметили в ООН.

Ранее сообщалось, что Международные правозащитные организации обеспокоены жесткостью приговора, вынесенного Первомайским районным судом Бишкека двум бывшим операторам редакции «Клоопа».

Бельгийская неправительственная правозащитная организация «Международное партнерство за права человека» (IPHR) назвала обвинения необоснованными и призывает снять их, немедленно освободив осужденных.

«Вопиющим примером того, как уголовное право используется для давления на СМИ», назвали ситуацию вокруг «Клоопа» в Amnesty International.