ООН обеспокоена приговорами Рите Карасартовой и сотрудникам Kloop Media, а также арестом правозащитника Камиля Рузиева. Данное заявление Управление ООН по правам человека опубликовало на платформе X.
В заявлении подчеркнули, что такие действия могут оказать «серьезный сдерживающий эффект» на работу правозащитников и независимых СМИ в Кыргызстане.
«Вынесенные обвинительные приговоры в отношении правозащитницы Риты Карасартовой и четырех сотрудников «Клооп Медиа», арест правозащитника Камиля Рузиева вызывают глубокую обеспокоенность, так как они окажут серьезный сдерживающий эффект на правозащитную работу и деятельность независимых медиа», — отметили в ООН.
Ранее сообщалось, что Международные правозащитные организации обеспокоены жесткостью приговора, вынесенного Первомайским районным судом Бишкека двум бывшим операторам редакции «Клоопа».
Бельгийская неправительственная правозащитная организация «Международное партнерство за права человека» (IPHR) назвала обвинения необоснованными и призывает снять их, немедленно освободив осужденных.
«Вопиющим примером того, как уголовное право используется для давления на СМИ», назвали ситуацию вокруг «Клоопа» в Amnesty International.
Напомним, судья Чолпонай Уметалиева приговорила Жоомарта Дуулатова и Александра Александрова к пяти годам лишения свободы с отбыванием срока наказания в колонии общего режима. Два бухгалтера редакции, которые также проходили обвиняемыми по делу, получили три года пробации. Суд признал их виновными в призывах к массовым беспорядкам.
Правозащитницу Риту Карасартову приговорили к пяти годам пробационного надзора и штрафу в 50 тысяч сомов. Свердловский районный суд Бишкека признал ее виновной по статьям 278 «Массовые беспорядки» и 327 «Публичные призывы к насильственному захвату власти» УК КР.