Общество
Сюжет: Давление на СМИ

Адвокат: Журналистку Махабат Тажибек кызы переведут из колонии в СИЗО

Журналистку и руководительницу проекта Temirov LIVE Махабат Тажибек кызы переведут в следственный изолятор. Об этом изданию 24.kg сообщила ее адвокат Асель Аргымбаева. По ее словам, главным действием защиты является требование к государству исполнить решения международных органов и правозащитных организаций.

Асель Аргымбаева отметила, что защита намерена добиваться выполнения рекомендаций международных структур, в том числе решения рабочей группы ООН по произвольным задержаниям, которая ранее признала заключение журналистки незаконным и призвала к ее немедленному освобождению.

Накануне Верховный суд Кыргызстана направил дело Махабат Тажибек кызы на повторное рассмотрение в районный суд.

Судебная коллегия отменила решения предыдущих инстанций. Отмечается, что рассматривать дело будет новый состав районного суда.

Махабат Тажибек кызы — руководительница медиапроекта Temirov LIVE и «Айт айт десе» и супруга журналиста-расследователя Болота Темирова. Ее задержали в январе 2024 года с другими сотрудниками медиапроектов. Им предъявили обвинения в призывах к массовым беспорядкам.

Напомним, 10 октября 2024 года Ленинский районный суд Бишкека приговорил журналистку к шести годам лишения свободы. Позднее Бишкекский городской суд оставил приговор без изменения, а в феврале 2025-го Верховный суд подтвердил решение нижестоящих инстанций.

Защита подала ходатайство о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам. В результате Верховный суд направил дело на новое рассмотрение в районный суд.

Ранее международные правозащитные организации и представители медиасообщества призывали власти Кыргызстана пересмотреть приговор журналистке. Рабочая группа ООН по произвольным задержаниям заявила, что ее заключение является незаконным и должно быть отменено.

Международная правозащитная организация Amnesty International и ряд других организаций призвали власти Кыргызстана освободить журналистку. По словам директора Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стразерс, у властей страны есть выбор — соблюдать международные обязательства в области прав человека или продолжать их игнорировать.
