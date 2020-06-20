Материалы по факту избиения Эмильбека Кимсанова переданы в ГКНБ

Генеральная прокуратура передала материалы по факту избиения экс-таможенника Эмильбека Кимсанова в следственное управление ГКНБ. Об этом сообщили в надзорном органе.

Читайте по теме Материалы по факту избиения Эмильбека Кимсанова переданы в прокуратуру

По его данным, 17 июня Эмильбек Кимсанов написал заявление и отметил, что 4 апреля ночью его без причин избили сотрудники учреждения № 21 и нанесли ему телесные повреждения.

«Заявление Эмильбека Кимсанова в тот же день специализированная прокуратура зарегистрировала в ЕРПП по статье 321 и передала материалы для расследования в ГКНБ», — отметили в Генпрокуратуре.

Ранее адвокат опубликовала видео, где якобы избивают экс-сотрудника Таможенной службы Эмильбека Кимсанова.

В ГСИН сообщали, что сам Эмильбек Кимсанов в разговоре с сотрудниками ведомства, которые прибыли в Бишкекский СИЗО-1 с проверкой, заявил, что Назгуль Суюнбаева не его адвокат и с ней он никогда не встречался. Также в ведомстве предположили, что видео избиения бывшего таможенника, опубликованное юристом, возможно, является фейком.

Напомним, бывший сотрудник Таможенной службы Эмильбек Кимсанов и чемпион ММА Тологон Рахманберди уулу подозреваются в избиении сына Молдомусы Конгантиева. Потерпевший отказался от претензий к обидчику, но разбирательство не прекратили.

В феврале 2020 года бывшего таможенника арестовали, потом отпустили, и он сбежал из страны. Его задержали в Санкт-Петербурге и экстрадировали в КР.