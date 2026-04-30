За нарушение прав предпринимателей к ответственности привлекли 247 чиновников

За нарушение прав предпринимателей и инвесторов в 2025 году органы надзора привлекли к ответственности 247 должностных лиц. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Цифры озвучены на заседании консультативного совета по защите прав предпринимателей и инвесторов, которое прошло в Баткене.

По данным ведомства, за указанный период проведено 233 проверки, в ходе которых выявили 577 нарушений законодательства. Для восстановления прав предпринимателей внесено 349 актов прокурорского реагирования, к ответственности привлекли 247 чиновников.

Сотрудники органов прокуратуры также обсудили проблемные вопросы в сфере защиты прав предпринимателей и инвесторов, и механизмы их решения.

