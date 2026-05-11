01:09
USD 87.42
EUR 102.10
RUB 1.17
Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 11 мая ожидаются дожди с грозами. Температура воздуха будет +19 градусов. 

Отключение света, воды и газа

  • 9.30-17.30 — улицы Московская, дома 39, 41, 41а, 41б, 41г, 54, 56, 58, Ибраимова, дома 33а, 35, 37, 57, Чокморова, дом 7, детский сад № 35;
  • 9.00-17.00 — жилмассивы «Ак-Орго» (улицы Таттыбубу, Садыкова), «Ак-Ордо» (улицы Карагыр-Ата, Кок-Бел), «Ак-Босого» (улицы Чуй 49, 50, 51, 52), улица Исанова, дом 145, отрезок улицы Токтоналиева, села Мраморное (улица Ак-Чий), Байтик, Бир-Булак (улицы Кутманова, Бейшембаева, жилмассив «40 га», улицы Эсенбай-Ата, Турсуматова), Лебединовка (городок Энергетиков);
  • 9.00-18.00 — территория автобазы № 3, улицы Фучика, Ленская, спорткомплекс «Динамо», АЗС № 3, ОсОО «Вега»;
  • 9.00-13.00 — жилмассив «Кырма» (улицы Радужная,Зерноток), села Константиновка (улицы Первомайская, Чуйская,Цветочная), Дачное (улица Восточная), Луговое (улица Северная);
  • 13.00-17.00 — жилмассив «Кырман» (улицы Арашан, Ак-Кайын, Тилебалды-Ата, Нур-Асман), село Константиновка (улицы Новая, Садовая, Молодежная, Береговая, Первомайская, Школьная).

У кого намечается той

Каныбек Иманалиев

Родился 11 мая 1969 года. Председатель Союза писателей Кыргызстана.

Памятные даты

Кыргызскому национальному университету присвоено имя Жусупа Баласагына

В 2002 году старейшее и крупнейшее высшее учебное заведение республики переименовали в Кыргызский национальный университет имени Жусупа Баласагына.

Учебное заведение создано 25 октября 1925-год как Киргизский институт просвещения.

Люди, которые меняли мир

Родился государственный деятель Бейше Жапаров

из интернета
Фото из интернета. Бейше Жапаров

Родился 11 мая 1929 года в селе Чырак Иссык-Кульской области. Партийный и государственный деятель Киргизии.

С 1990-го — депутат Верховного Совета Киргизской ССР 12-го созыва. Входил в состав комиссии по депутатской этике.

В 1990 году вышел на пенсию в статусе пенсионера союзного значения. Работал консультантом Дома политпросвещения Иссык-Кульского обкома партии, редактором «Книги памяти», посвященной землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

С 1998-го — председатель областного совета ветеранов.

Умер 4 августа 2002 года.

Родился оперный певец Артык Мырзабаев

Родился 11 мая 1930 года в селе Кызыл-Аскер Киргизской АССР. Народный артист СССР (1967).

После окончания второго курса Фрунзенского музыкально-хореографического училища имени Мураталы Куренкеева начал свою творческую деятельность в качестве артиста хора Кыргызской государственной филармонии.

В 1954-м приглашен в Кыргызский государственный театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева. Здесь успешно дебютировал в партии Семетея в национальной опере «Ай-Чурек».

Артык Мырзабаев исполнил все ведущие партии баритонового репертуара в операх русских и зарубежных классиков, поставленных на сцене Кыргызского театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева. Он также создал яркие и запоминающиеся образы в спектаклях кыргызской оперной классики.

Занимался педагогической деятельностью в студии Кыргызского театра оперы и балета.

Ушел из жизни в 2005 году.

Умер полный кавалер ордена Славы Насир Байтурсунов

из интернета
Фото из интернета. Насир Байтурсунов

Родился 18 ноября 1915 года в селе Кокомерен Нарынской области.

15 февраля 1943-го Джумгальским военкоматом призван на военную службу. Форсировал реки Друть, Березину, Вислу, Одер, Шпрее. Освобождал Белоруссию, участвовал в боях на польской земле, в Восточной Померании и Силезии, в Берлинской битве.

Насир Байтурсунов — один из немногих воинов, кто за подвиги храбрости, мужества и бесстрашия награжден четырьмя орденами Славы (два III степени).

Умер 11 мая 1995 года.

Полных кавалеров ордена Славы — 2 тысячи 671 человек. В советское время они приравнивались в правах к лицам, удостоенным звания Героя Советского Союза.

Куда сходить

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.  
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/373157/
просмотров: 204
Версия для печати
Материалы по теме
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Популярные новости
На&nbsp;парад 9&nbsp;Мая в&nbsp;Москву приедут лидеры четырех государств На парад 9 Мая в Москву приедут лидеры четырех государств
Ядовитые твари и&nbsp;другие животные, с&nbsp;которыми опасно встречаться в&nbsp;Кыргызстане Ядовитые твари и другие животные, с которыми опасно встречаться в Кыргызстане
Кыргызстан в&nbsp;годы Великой Отечественной войны. Цифры и&nbsp;факты Кыргызстан в годы Великой Отечественной войны. Цифры и факты
Пятнадцать вопросов о&nbsp;том, как уберечься от&nbsp;клещей и&nbsp;не&nbsp;подцепить инфекцию Пятнадцать вопросов о том, как уберечься от клещей и не подцепить инфекцию
Бизнес
В&nbsp;парке &laquo;Евразия&raquo; масштабно отпраздновали День Победы В парке «Евразия» масштабно отпраздновали День Победы
&laquo;Оптима Банк&raquo;&nbsp;&mdash; 34&nbsp;года рядом с&nbsp;клиентами «Оптима Банк» — 34 года рядом с клиентами
Cвязь как право на&nbsp;развитие: О! поздравляет с&nbsp;профессиональным праздником Cвязь как право на развитие: О! поздравляет с профессиональным праздником
&laquo;Давай с&nbsp;нами&raquo;: КРСУ открывает двери для будущих студентов «Давай с нами»: КРСУ открывает двери для будущих студентов
11 мая, понедельник
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
10 мая, воскресенье
21:45
Из-за камнепада на трассе Бишкек — Ош ограничили движение фур
21:29
Из Оша в Медину вылетели первые паломники для совершения хаджа — 2026
21:10
В Бишкеке горячую воду подключат в течение 3–4 дней — мэрия
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 11 мая: немного похолодает
19:00
Афиша Бишкека на неделю: концерты, спектакли и выставки