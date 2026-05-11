В Бишкеке 11 мая ожидаются дожди с грозами. Температура воздуха будет +19 градусов.

Отключение света, воды и газа

9.30-17.30 — улицы Московская, дома 39, 41, 41а, 41б, 41г, 54, 56, 58, Ибраимова, дома 33а, 35, 37, 57, Чокморова, дом 7, детский сад № 35;

9.00-17.00 — жилмассивы «Ак-Орго» (улицы Таттыбубу, Садыкова), «Ак-Ордо» (улицы Карагыр-Ата, Кок-Бел), «Ак-Босого» (улицы Чуй 49, 50, 51, 52), улица Исанова, дом 145, отрезок улицы Токтоналиева, села Мраморное (улица Ак-Чий), Байтик, Бир-Булак (улицы Кутманова, Бейшембаева, жилмассив «40 га», улицы Эсенбай-Ата, Турсуматова), Лебединовка (городок Энергетиков);

9.00-18.00 — территория автобазы № 3, улицы Фучика, Ленская, спорткомплекс «Динамо», АЗС № 3, ОсОО «Вега»;

9.00-13.00 — жилмассив «Кырма» (улицы Радужная,Зерноток), села Константиновка (улицы Первомайская, Чуйская,Цветочная), Дачное (улица Восточная), Луговое (улица Северная);

13.00-17.00 — жилмассив «Кырман» (улицы Арашан, Ак-Кайын, Тилебалды-Ата, Нур-Асман), село Константиновка (улицы Новая, Садовая, Молодежная, Береговая, Первомайская, Школьная).

У кого намечается той

Каныбек Иманалиев

Родился 11 мая 1969 года. Председатель Союза писателей Кыргызстана.

Памятные даты

Кыргызскому национальному университету присвоено имя Жусупа Баласагына

В 2002 году старейшее и крупнейшее высшее учебное заведение республики переименовали в Кыргызский национальный университет имени Жусупа Баласагына.

Учебное заведение создано 25 октября 1925-год как Киргизский институт просвещения.

Люди, которые меняли мир

Родился государственный деятель Бейше Жапаров

Родился 11 мая 1929 года в селе Чырак Иссык-Кульской области. Партийный и государственный деятель Киргизии.

С 1990-го — депутат Верховного Совета Киргизской ССР 12-го созыва. Входил в состав комиссии по депутатской этике.

В 1990 году вышел на пенсию в статусе пенсионера союзного значения. Работал консультантом Дома политпросвещения Иссык-Кульского обкома партии, редактором «Книги памяти», посвященной землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

С 1998-го — председатель областного совета ветеранов.

Умер 4 августа 2002 года.

Родился оперный певец Артык Мырзабаев

Родился 11 мая 1930 года в селе Кызыл-Аскер Киргизской АССР. Народный артист СССР (1967).

После окончания второго курса Фрунзенского музыкально-хореографического училища имени Мураталы Куренкеева начал свою творческую деятельность в качестве артиста хора Кыргызской государственной филармонии.

В 1954-м приглашен в Кыргызский государственный театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева. Здесь успешно дебютировал в партии Семетея в национальной опере «Ай-Чурек».

Артык Мырзабаев исполнил все ведущие партии баритонового репертуара в операх русских и зарубежных классиков, поставленных на сцене Кыргызского театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева. Он также создал яркие и запоминающиеся образы в спектаклях кыргызской оперной классики.

Занимался педагогической деятельностью в студии Кыргызского театра оперы и балета.

Ушел из жизни в 2005 году.

Умер полный кавалер ордена Славы Насир Байтурсунов

Родился 18 ноября 1915 года в селе Кокомерен Нарынской области.

15 февраля 1943-го Джумгальским военкоматом призван на военную службу. Форсировал реки Друть, Березину, Вислу, Одер, Шпрее. Освобождал Белоруссию, участвовал в боях на польской земле, в Восточной Померании и Силезии, в Берлинской битве.

Насир Байтурсунов — один из немногих воинов, кто за подвиги храбрости, мужества и бесстрашия награжден четырьмя орденами Славы (два III степени).

Умер 11 мая 1995 года.

Полных кавалеров ордена Славы — 2 тысячи 671 человек. В советское время они приравнивались в правах к лицам, удостоенным звания Героя Советского Союза.

Куда сходить

