Список чиновников, дела против которых возбуждает лично генпрокурор КР, уточнят

В Кыргызстане вынесли на общественное обсуждение проект конституционного закона о внесении изменений в Закон «О прокуратуре».

Документ предусматривает уточнение перечня должностных лиц, в отношении которых решение о возбуждении уголовного дела принимает генеральный прокурор.

В новой редакции предлагается конкретизировать категорию судей. Если ранее речь шла в целом о судье, теперь отдельно прописываются судьи Конституционного, Верховного суда, местных и специализированных судов.

Расширяется перечень должностных лиц Счетной палаты и Центризбиркома. В частности, уголовное преследование предлагается распространять не только на их руководителей, но и на членов и аудиторов этих органов.

Отдельные изменения касаются института омбудсмена. Законопроект уточняет, что нормы будут применяться не к одному заместителю акыйкатчи, а ко всем его заместителям.

Как отмечается в справке-обосновании, поправки носят уточняющий характер и направлены на устранение противоречий с Конституцией и другими законами и на исключение разночтений в правоприменении.

Инициаторы подчеркивают, что принятие документа не повлечет дополнительных расходов из бюджета и не приведет к негативным последствиям.

После завершения общественного обсуждения законопроект будет доработан и внесен на рассмотрение Жогорку Кенеша.