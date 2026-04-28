Общество

Базу в природном парке Чон-Кемина вернули государству

В Чуйской области государству возвращены производственная база и земельный участок, незаконно переданные в частную собственность. Об этом сообщили в Генпрокуратуре.

По данным надзорного органа, в 2013 году объект, расположенный на территории Чон-Кеминского природного парка — особо охраняемой природной территории, а также участок площадью 1 гектар оформлены с нарушением законодательства.

В результате прокурорских мер имущество общей стоимостью 103 миллиона 243 тысячи 34 сома возвращено в государственную собственность.
