Шесть лет ожиданий. Когда чиновники оценят труд людей, ухаживающих за инвалидами

Каково это, воспитывать ребенка-инвалида, который 24 часа в сутки нуждается в постороннем уходе? Об этом знают только члены семьи, чаще — одни матери, которые не смогли отказаться от чада и определить его в интернат. Остальное окружение (соседи, дальняя родня и другие) могут только догадываться, сопереживать, помогать.

Помочь обещают и чиновники. Уже шестой год.

Думали, думали и не придумали

Все, о чем их просят, — признать труд таких родителей, чтобы в старости им можно было рассчитывать хотя бы на мизерную пенсию. За это время сменилось много министров социального развития и еще больше заместителей. Вряд ли они сейчас вспомнят о так и не выполненных обещаниях. Иногда доходило до абсурдного.

Вот, например, о чем говорил в 2013 году тогдашний заместитель министра Эдиль Байсалов: «Выплаты введут в течение 2013-го. Целый год мы заседали, заседали, но так и не смогли определиться, зарплатой это назвать или пособием. Думаем остановиться на слове «компенсация». Разрабатываем список заболеваний, за которые надлежит выплачивать зарплату. Потому что всем 20 тысячам мы не можем выплачивать...»

Позже, в 2014 году, министр социального развития Кудайберген Базарбаев сослался на необходимость менять законы. «Но это не наша прерогатива, а Минтруда. Как только эту работу признают трудом, будем искать форму оплаты. Тогда и пенсию будем начислять. Но до этого далеко, может уйти несколько лет. Сейчас прорабатываем вопрос, чтобы к ежемесячным пособиям детей доплачивать 1,5 тысячи сомов за труд», — обещал чиновник.

Уволить нельзя заставить работать

С тех пор прошло четыре года, документы все пишут, меняют, обсуждают. Терпение заканчивается даже у депутатов парламента.

Сегодня в Кыргызстане 29,2 тысячи детей-инвалидов, из них около 6 тысяч нуждаются в постоянном постороннем уходе.

«В марте 2018 года министр обещала депутатам и народу, что с 1 июля 2018-го таким матерям начнут выплачивать зарплату и повысят размеры социальных пособий детям с инвалидностью. Но до сих пор, а уже почти июнь, решений правительства по этому поводу нет», — заявила нардеп Аида Касымалиева.

В очередной раз кабмин обманул граждан Кыргызстана и делает соучастниками депутатов Жогорку Кенеша. Аида Касымалиева

Аида Касымалиева предложила премьер-министру рассмотреть вопрос дисциплинарной ответственности министра труда и социального развития Таалайкуль Исакуновой за неисполнение решений по вопросам оплаты труда матерям детей с ОВЗ и повышения размеров социальных пособий до прожиточного минимума. Ее коллега Дастан Бекешев и вовсе настаивает на увольнении чиновницы.

Сама Таалайкуль Исакунова с претензиями не согласна.

С 1 июля 2018 года никто не обещал выплачивать такую зарплату. Вопрос только в деньгах. В бюджете на 2018-й их не закладывали. Это фактически невозможно. Таалайкуль Исакунова

Но все положения, по ее словам, уже разработали, расчеты есть. В министерстверассказали, что предлагают на этот раз.

Замысловатые планы

Оплачивать будут не только труд мамы или папы ребенка, но и третьего лица, индивидуального ассистента (поскольку просто так платить человеку, ухаживающему за своим ребенком, не могут). Причем при условии обязательного получения страхового полиса и добровольного приобретения патента. Только в этом случае получателю будут начислять пенсию со стороны Соцфонда.

Охватить планируют всего 6 тысяч несовершеннолетних. В год на это надо 357,2 миллиона сомов из расчета 4,96 тысячи сомов на ребенка.

Около тысячи сомов из них уйдет на патент и полис. Итого на руки 4 тысячи 20 сомов.

Если персональный ассистент ухаживает за несколькими детьми с ограниченными возможностями здоровья, то предусмотрена доплата в размере 30 процентов от оплаты услуг за каждого.

Платить будут при условии заключения договора. А сделать это непросто. Нужен большой пакет документов, в том числе трудовая книжка, медицинская справка об отсутствии психических заболеваний, справка об инвалидности ребенка.

Договор предусматривает обеспечение безопасности ребенка, его интеграцию в общество, недопущение изоляции и так далее.

Контракт могут расторгнуть, если ребенок достиг совершеннолетия, подвергался физическому, сексуальному и психологическому насилию, определен в интернат и по другим причинам.

Ряд обязанностей по мониторингу за детьми возлагают на сотрудников уполномоченного госоргана. Очевидно, ими будут соцработники, и без того загруженные сегодня.

Ожидается, что постановление правительства вступит в силу с 1 января 2019 года.

Матери ждут помощи

Самим матерям ничего другого не остается, как только надеяться и ждать, что в бюджете найдут эти 357 миллионов сомов. При желании в казне, как показывает практика, могут найти и в разы больше. Все дело в приоритетах. Когда интересы детей-инвалидов ставили во главу угла?

Мария Небога, воспитывающая тяжелого ребенка, отмечает: госпособия для таких мам, как она, — зачастую единственная финансовая поддержка. Хоть и хватает их на несколько пачек памперсов.

Оставить детей практически негде. Дневные центры не покрывают потребности, их на пальцах перечесть. Мария Небога

Для тяжелого ребенка никаких условий, кроме психоневрологических интернатов, которые нам навязывают все кому не лень. Начиная с рождения ребенка каждый врач считает своим долгом запугать родителей и заставить сдать туда малыша«, — рассказала она.

Мария Небога отметила старания чиновников в разработке законопроекта, но к идее относится пока скептически.

Я работала по патенту и знаю, какая это морока. Родителям очень сложно тратить кучу времени каждый месяц, чтобы выстоять очередь в налоговой. Мария Небога

«Чиновники, наверное, смутно себе представляют, как тяжело оставить ребенка, который нуждается в тебе 24 часа в сутки, когда никто не хочет за ним присмотреть, и бегать оформлять патент, — полагает она. — Тем не менее мы ждем запуска закона. Ведь большинство имеющих тяжелых детей не могут работать. Как ты отлучишься из дома, когда твой ребенок даже воды попить самостоятельно не может?»