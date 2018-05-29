Шесть лет ожиданий. Когда чиновники оценят труд людей, ухаживающих за инвалидами

Каково это, воспитывать ребенка-инвалида, который 24 часа в сутки нуждается в постороннем уходе? Об этом знают только члены семьи, чаще — одни матери, которые не смогли отказаться от чада и определить его в интернат. Остальное окружение (соседи, дальняя родня и другие) могут только догадываться, сопереживать, помогать.
Помочь обещают и чиновники. Уже шестой год.
Думали, думали и не придумали
Вот, например, о чем говорил в 2013 году тогдашний заместитель министра Эдиль Байсалов: «Выплаты введут в течение 2013-го. Целый год мы заседали, заседали, но так и не смогли определиться, зарплатой это назвать или пособием. Думаем остановиться на слове «компенсация». Разрабатываем список заболеваний, за которые надлежит выплачивать зарплату. Потому что всем 20 тысячам мы не можем выплачивать...»
Позже, в 2014 году, министр социального развития Кудайберген Базарбаев сослался на необходимость менять законы. «Но это не наша прерогатива, а Минтруда. Как только эту работу признают трудом, будем искать форму оплаты. Тогда и пенсию будем начислять. Но до этого далеко, может уйти несколько лет. Сейчас прорабатываем вопрос, чтобы к ежемесячным пособиям детей доплачивать 1,5 тысячи сомов за труд», — обещал чиновник.
Уволить нельзя заставить работать
С тех пор прошло четыре года, документы все пишут, меняют, обсуждают. Терпение заканчивается даже у депутатов парламента.
Сегодня в Кыргызстане 29,2 тысячи детей-инвалидов, из них около 6 тысяч нуждаются в постоянном постороннем уходе.
Аида Касымалиева предложила премьер-министру рассмотреть вопрос дисциплинарной ответственности министра труда и социального развития Таалайкуль Исакуновой за неисполнение решений по вопросам оплаты труда матерям детей с ОВЗ и повышения размеров социальных пособий до прожиточного минимума. Ее коллега Дастан Бекешев и вовсе настаивает на увольнении чиновницы.
В очередной раз кабмин обманул граждан Кыргызстана и делает соучастниками депутатов Жогорку Кенеша.Аида Касымалиева
Сама Таалайкуль Исакунова с претензиями не согласна.
Но все положения, по ее словам, уже разработали, расчеты есть. В министерстве ИА «24.kg» рассказали, что предлагают на этот раз.
С 1 июля 2018 года никто не обещал выплачивать такую зарплату. Вопрос только в деньгах. В бюджете на 2018-й их не закладывали. Это фактически невозможно.Таалайкуль Исакунова
Замысловатые планы
Оплачивать будут не только труд мамы или папы ребенка, но и третьего лица, индивидуального ассистента (поскольку просто так платить человеку, ухаживающему за своим ребенком, не могут). Причем при условии обязательного получения страхового полиса и добровольного приобретения патента. Только в этом случае получателю будут начислять пенсию со стороны Соцфонда.
Охватить планируют всего 6 тысяч несовершеннолетних. В год на это надо 357,2 миллиона сомов из расчета 4,96 тысячи сомов на ребенка.
Если персональный ассистент ухаживает за несколькими детьми с ограниченными возможностями здоровья, то предусмотрена доплата в размере 30 процентов от оплаты услуг за каждого.
Платить будут при условии заключения договора. А сделать это непросто. Нужен большой пакет документов, в том числе трудовая книжка, медицинская справка об отсутствии психических заболеваний, справка об инвалидности ребенка.
Договор предусматривает обеспечение безопасности ребенка, его интеграцию в общество, недопущение изоляции и так далее.
Ряд обязанностей по мониторингу за детьми возлагают на сотрудников уполномоченного госоргана. Очевидно, ими будут соцработники, и без того загруженные сегодня.
Ожидается, что постановление правительства вступит в силу с 1 января 2019 года.
Матери ждут помощи
Самим матерям ничего другого не остается, как только надеяться и ждать, что в бюджете найдут эти 357 миллионов сомов. При желании в казне, как показывает практика, могут найти и в разы больше. Все дело в приоритетах. Когда интересы детей-инвалидов ставили во главу угла?
Мария Небога, воспитывающая тяжелого ребенка, отмечает: госпособия для таких мам, как она, — зачастую единственная финансовая поддержка. Хоть и хватает их на несколько пачек памперсов.
Для тяжелого ребенка никаких условий, кроме психоневрологических интернатов, которые нам навязывают все кому не лень. Начиная с рождения ребенка каждый врач считает своим долгом запугать родителей и заставить сдать туда малыша«, — рассказала она.
Оставить детей практически негде. Дневные центры не покрывают потребности, их на пальцах перечесть.Мария Небога
Мария Небога отметила старания чиновников в разработке законопроекта, но к идее относится пока скептически.
«Чиновники, наверное, смутно себе представляют, как тяжело оставить ребенка, который нуждается в тебе 24 часа в сутки, когда никто не хочет за ним присмотреть, и бегать оформлять патент, — полагает она. — Тем не менее мы ждем запуска закона. Ведь большинство имеющих тяжелых детей не могут работать. Как ты отлучишься из дома, когда твой ребенок даже воды попить самостоятельно не может?»
Я работала по патенту и знаю, какая это морока. Родителям очень сложно тратить кучу времени каждый месяц, чтобы выстоять очередь в налоговой.Мария Небога