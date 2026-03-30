Общество

В центре «Келечек» реабилитацию прошли более 2 тысяч детей

В реабилитационном центре «Келечек» при Министерстве труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики в период с 2023 по 2026 год реабилитационные услуги получили 2 тысячи 44 ребенка с инвалидностью. Об этом сообщает Минтруда.

По его данным, только за первый квартал 2026 года курс реабилитации прошли 175 детей, из них 71 девочка и 104 мальчика.

Наибольшее число получателей услуг центра проживают в городе Бишкеке — 48 детей. Далее следуют: Чуйская область — 25 детей, Джалал-Абадская область — 15, Нарынская область — 29, Иссык-Кульская область — 28, Ошская область — 7, Таласская область — 14 и Баткенская область — 9 детей.

Реабилитационный центр «Келечек» создан с целью предоставления бесплатных комплексных услуг детям с инвалидностью в возрасте от 4 до 18 лет. Помощь оказывается детям с синдромом Дауна, легкой умственной отсталостью, легкими формами аутизма, а также с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Центр функционирует в форматах стационарного и дневного пребывания, обеспечивая комплексный подход к реабилитации.

В структуру центра входят:
• консультативно-диагностическое отделение;
• отделение медико-социальной реабилитации, включающее физиотерапевтическое лечение, парафино-озокеритотерапию, лечебный массаж, стоматологическую помощь и лечебную физкультуру;
• отделение психолого-педагогической реабилитации, где проводятся логопедическая и дефектологическая коррекция, психотерапия, развитие мелкой моторики, эрготерапия, агротерапия, арт- и музыкотерапия, а также занятия в сенсорной комнате;
• административное отделение.

Прием в центр осуществляется по направлениям районных, городских и межрайонных управлений труда, социального обеспечения и миграции по согласованию с руководством центра. Основанием для направления служат рекомендации медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) или врачей центров общей врачебной практики по месту жительства ребенка.
