Более 20 врачей разных специальностей — оториноларингологи, стоматологи, гинекологи, проктологи и специалисты ЛФК — добровольно объединились, чтобы провести выездной медицинский осмотр воспитанников реабилитационного центра «Үмүт — Надежда». Инициатива поддержана врачебным и фармацевтическим сообществом Кыргызстана.
Осмотр прошли более 20 воспитанников с различными особенностями здоровья — с ДЦП, аутизмом и другими физическими и интеллектуальными нарушениями. Для многих из них это редкая возможность получить комплексное медицинское обследование сразу у нескольких специалистов.
По итогам осмотров каждому воспитаннику дали индивидуальные врачебные рекомендации и назначения. Уже 22 марта их пригласят в клинику для более глубокого обследования с использованием специализированного оборудования, включая УЗИ и другие методы диагностики.
Такие инициативы — это лишь часть необходимой помощи. «Үмүт — Надежда» ежедневно заботится о людях, которым требуется постоянная медицинская поддержка, уход и внимание. И эта потребность не заканчивается после одного визита врачей. Все неравнодушные могут поддержать реабилитационный центр.