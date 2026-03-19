Более 20 врачей разных специальностей — оториноларингологи, стоматологи, гинекологи, проктологи и специалисты ЛФК — добровольно объединились, чтобы провести выездной медицинский осмотр воспитанников реабилитационного центра «Үмүт — Надежда». Инициатива поддержана врачебным и фармацевтическим сообществом Кыргызстана.

Осмотр прошли более 20 воспитанников с различными особенностями здоровья — с ДЦП, аутизмом и другими физическими и интеллектуальными нарушениями. Для многих из них это редкая возможность получить комплексное медицинское обследование сразу у нескольких специалистов.

«Но начался этот день не с осмотров. Воспитанники центра встретили гостей концертом: пели, танцевали, играли на фортепиано, показывали акробатические номера — искренне, смело и с невероятной отдачей. Это было выступление, после которого взрослые не могли оставаться прежними. Многие участники признаются, что не сдерживали слез. Кто-то приехал со своими детьми — не случайно. Чтобы показать им, что такое эмпатия, поддержка и настоящая ценность здоровья. То, чему не учат в школе, но что формирует человека», — отметили организаторы акции.

По итогам осмотров каждому воспитаннику дали индивидуальные врачебные рекомендации и назначения. Уже 22 марта их пригласят в клинику для более глубокого обследования с использованием специализированного оборудования, включая УЗИ и другие методы диагностики.

Такие инициативы — это лишь часть необходимой помощи. «Үмүт — Надежда» ежедневно заботится о людях, которым требуется постоянная медицинская поддержка, уход и внимание. И эта потребность не заканчивается после одного визита врачей. Все неравнодушные могут поддержать реабилитационный центр.