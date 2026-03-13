12:43
Депутат просит облегчить процедуру присвоения инвалидности детям

Депутат просит облегчить процедуру присвоения инвалидности детям. Об этом Гульнара Акимбаева заявила на совместном заседании двух депутатских групп.

По ее словам, по официальным данным, в стране имеется более 37 тысяч детей с инвалидностью и 3 тысячи детей с психическими отклонениями.

«И с каждым годом их число только растет. Сейчас, по некоторым данным, дети с инвалидностью имеются в каждой 20-й семье. По прогнозам, статистика может ухудшиться — инвалидность, возможно, будет в каждой 5-ой семье.

Сегодня многие матери таких детей жалуются на то, что сложно получить статус инвалидности. Матерей с детьми, особенно имеющих психические отклонения, гоняют по инстанциям — с Республиканского центра психических заболеваний (РЦПЗ) в Центры семейной медицины (ЦСМ), чтобы они прошли ряд обследований у врачей узких специальностей. Потом оттуда снова в РЦПЗ, и так продолжается хождение по мукам. Матерям и так тяжело, а мы еще и усложняем им жизнь, заставляя бегать по инстанциям. При этом размер пособия по инвалидности составляет всего 8 тысяч сомов», — отмечает депутат.

Она призвала Минздрав в рамках проводимой в стране цифровизации облегчить процесс присвоения инвалидности детям.
