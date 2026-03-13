Депутат просит облегчить процедуру присвоения инвалидности детям. Об этом Гульнара Акимбаева заявила на совместном заседании двух депутатских групп.

По ее словам, по официальным данным, в стране имеется более 37 тысяч детей с инвалидностью и 3 тысячи детей с психическими отклонениями.

«И с каждым годом их число только растет. Сейчас, по некоторым данным, дети с инвалидностью имеются в каждой 20-й семье. По прогнозам, статистика может ухудшиться — инвалидность, возможно, будет в каждой 5-ой семье.

Сегодня многие матери таких детей жалуются на то, что сложно получить статус инвалидности. Матерей с детьми, особенно имеющих психические отклонения, гоняют по инстанциям — с Республиканского центра психических заболеваний (РЦПЗ) в Центры семейной медицины (ЦСМ), чтобы они прошли ряд обследований у врачей узких специальностей. Потом оттуда снова в РЦПЗ, и так продолжается хождение по мукам. Матерям и так тяжело, а мы еще и усложняем им жизнь, заставляя бегать по инстанциям. При этом размер пособия по инвалидности составляет всего 8 тысяч сомов», — отмечает депутат.

Она призвала Минздрав в рамках проводимой в стране цифровизации облегчить процесс присвоения инвалидности детям.