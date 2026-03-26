Общество

В кабмине обсудили права детей с инвалидностью и новую программу до 2030 года

В кабинете министров прошло заседание совета по делам людей с инвалидностью под председательством заместителя главы кабмина Эдиля Байсалова.

По данным пресс-службы кабмина, в обсуждении приняли участие представители государственных органов, международных и неправительственных организаций.

В ходе заседания заслушаны доклады о мерах поддержки детей с инвалидностью, профилактике инвалидности, а также о развитии инклюзивного образования для детей с особыми образовательными потребностями.

Отдельное внимание уделено внедрению скрининговых методов ранней диагностики и проблемам их распространения в регионах.

Также участникам представили проект плана мероприятий по реализации программы создания условий для психолого-медико-педагогического сопровождения людей с особенностями психофизического развития на 2026-2030 годы.

«Обеспечение прав и повышение качества жизни детей с особыми потребностями — один из ключевых вопросов. Это ответственность государства за будущее каждого ребенка», — отметил Эдиль Байсалов.

По итогам заседания выработаны предложения и определены дальнейшие шаги по совершенствованию государственной политики в данной сфере.
Материалы по теме
Назначен новый замминистра науки: Азиз Мамыров будет курировать цифровизацию
Кабмин обсуждает меры поддержки экспортеров. Что предлагают бизнесу
Глава кабмина Кыргызстана едет в Казахстан на встречи ЕАЭС и цифровой форум
Талас примет День независимости: власти требуют высокий уровень
Власти Кыргызстана усиливают контроль за деньгами и криптой
Фиксированную норму финансирования антимонопольного органа КР отменят
ЖК одобрил законопроект об учете интересов лиц с инвалидностью при госзакупках
Врачи провели выездной медосмотр в реабилитационном центре «Үмүт — Надежда»
Кабмин Кыргызстана запустит кластер для сдерживания цен на мясо
Полиграф и справки за деньги: кабмин меняет функции госагентства
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;начале недели будут дожди. Прогноз погоды на&nbsp;23-25 марта В Бишкеке в начале недели будут дожди. Прогноз погоды на 23-25 марта
Бесплатная замена бессрочных водительских прав завершится 31&nbsp;марта Бесплатная замена бессрочных водительских прав завершится 31 марта
С&nbsp;1&nbsp;июля начнут платить по&nbsp;1,2 тысячи сомов на&nbsp;детей до&nbsp;трех лет. Подробности С 1 июля начнут платить по 1,2 тысячи сомов на детей до трех лет. Подробности
Ленинский райсуд оставил открытым вопрос об&nbsp;освобождении Махабат Тажибек кызы Ленинский райсуд оставил открытым вопрос об освобождении Махабат Тажибек кызы
Бизнес
&laquo;Элдик Банк&raquo;&nbsp;&mdash; первый банк&nbsp;КР, аккредитованный в&nbsp;Зеленом климатическом фонде «Элдик Банк» — первый банк КР, аккредитованный в Зеленом климатическом фонде
Хотите двойной бонус: 200&nbsp;ГБ + 200&nbsp;сомов? Переходите на&nbsp;O!Bank + О! Хотите двойной бонус: 200 ГБ + 200 сомов? Переходите на O!Bank + О!
Обязательное страхование для перевозчиков Кыргызстана онлайн через MegaPay Обязательное страхование для перевозчиков Кыргызстана онлайн через MegaPay
&laquo;ИННОПРОМ. Центральная Азия&raquo; соберет лидеров промышленности в&nbsp;Узбекистане «ИННОПРОМ. Центральная Азия» соберет лидеров промышленности в Узбекистане
