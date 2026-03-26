В кабмине обсудили права детей с инвалидностью и новую программу до 2030 года

В кабинете министров прошло заседание совета по делам людей с инвалидностью под председательством заместителя главы кабмина Эдиля Байсалова.

По данным пресс-службы кабмина, в обсуждении приняли участие представители государственных органов, международных и неправительственных организаций.

В ходе заседания заслушаны доклады о мерах поддержки детей с инвалидностью, профилактике инвалидности, а также о развитии инклюзивного образования для детей с особыми образовательными потребностями.

Отдельное внимание уделено внедрению скрининговых методов ранней диагностики и проблемам их распространения в регионах.

Также участникам представили проект плана мероприятий по реализации программы создания условий для психолого-медико-педагогического сопровождения людей с особенностями психофизического развития на 2026-2030 годы.

«Обеспечение прав и повышение качества жизни детей с особыми потребностями — один из ключевых вопросов. Это ответственность государства за будущее каждого ребенка», — отметил Эдиль Байсалов.

По итогам заседания выработаны предложения и определены дальнейшие шаги по совершенствованию государственной политики в данной сфере.