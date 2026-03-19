ЖК одобрил законопроект об учете интересов лиц с инвалидностью при госзакупках. Решение принято сегодня при обсуждении одноименного законопроекта в режиме первого чтения.

Инициатором выступает депутат Дастан Бекешев.

Согласно документу, при госзакупках предлагается учитывать интересы лиц с инвалидностью. Как отметил инициатор, кабмин выступил с отрицательным заключением, ссылаясь на то, что в законодательстве уже прописаны нормы о том, что при строительстве домов учитываются интересы лиц с инвалидностью.

«Однако речь идет не только о сфере строительства, но и о сфере услуг и закупок. Например, ранее закупали автобусы, но потом вспоминали, что там нет пандусов. Приходилось закупать дополнительные автобусы, что требовало новые расходы. Или школы строят, забывают про пандусы. С введением в силу данного законопроекта все эти моменты будут учитываться при совершении госзакупок», — добавил Дастан Бекешев.

Он отметил, что в режиме второго чтения согласует нормы законопроекта с кабмином.