Власть

ЖК одобрил законопроект об учете интересов лиц с инвалидностью при госзакупках

ЖК одобрил законопроект об учете интересов лиц с инвалидностью при госзакупках. Решение принято сегодня при обсуждении одноименного законопроекта в режиме первого чтения.

Инициатором выступает депутат Дастан Бекешев.

Согласно документу, при госзакупках предлагается учитывать интересы лиц с инвалидностью. Как отметил инициатор, кабмин выступил с отрицательным заключением, ссылаясь на то, что в законодательстве уже прописаны нормы о том, что при строительстве домов учитываются интересы лиц с инвалидностью.

«Однако речь идет не только о сфере строительства, но и о сфере услуг и закупок. Например, ранее закупали автобусы, но потом вспоминали, что там нет пандусов. Приходилось закупать дополнительные автобусы, что требовало новые расходы. Или школы строят, забывают про пандусы. С введением в силу данного законопроекта все эти моменты будут учитываться при совершении госзакупок», — добавил Дастан Бекешев.

Он отметил, что в режиме второго чтения согласует нормы законопроекта с кабмином.
Материалы по теме
В ЖК предложили закупать органическую продукцию для детсадов и школ
Врачи провели выездной медосмотр в реабилитационном центре «Үмүт — Надежда»
Нацстаткомитет Кыргызстана намерен приобрести внедорожник
ГСИН выделяет 3,7 миллиона сомов на систему видеонаблюдения
Депутат просит облегчить процедуру присвоения инвалидности детям
Парламент упростил прием на госслужбу для людей с инвалидностью
Сила воли: как Эрбол Жеентаев победил травму и стал тренером и наставником
Поликлиника в Ошской области закупает планшеты на 6,6 миллиона сомов
Госслужба исполнения наказаний закупает говядину на 13,3 миллиона сомов
ADRA Кыргызстана повышает доступность детей с инвалидностью к медпомощи
