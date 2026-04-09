Президент подписал закон об усилении защиты недееспособных граждан

Президент Садыр Жапаров подписал закон о внесении изменений в Гражданский кодекс и Гражданский процессуальный кодекс.

Документ был принят Жогорку Кенешем 26 февраля 2026 года.

Как отмечается, основной целью закона является усиление защиты прав граждан, признанных недееспособными. В частности, расширяются их возможности участвовать в защите собственных прав.

Кроме того, упрощается процедура восстановления дееспособности. Изменения направлены на обеспечение более справедливого и доступного механизма защиты интересов таких граждан.

Закон вступает в силу в установленном порядке после официального опубликования.