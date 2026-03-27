Вопреки диагнозу: как выпускник интерната для слабовидящих нашел свое призвание

Несмотря на проблемы со зрением, Бузурман Эсенбеков выбрал непростую профессию музыканта. Сейчас он студент фольклорного отделения Университета искусств имени Б.Бейшеналиевой. Сегодня он рассказывает, какие трудности ему приходится преодолевать и какие коррективы музыка внесла в его жизнь.

Почему Бузурман рискнул и оставил педагогический вуз

Несколько лет назад Бузурман окончил школу-интернат для слабовидящих и незрячих детей в Бишкеке. Как и перед каждым выпускником, у него встал выбор будущей профессии.

Для людей с нарушением зрения он часто ограничен: многие становятся учителями истории или музыки, кто-то выбирает профессию массажиста. Бузурман сначала пошел по проторенному пути — решил стать учителем музыки и поступил в педагогический вуз.

Фото 24.kg. Бузурман Эсенбеков

Но после первого курса он понял: этого ему мало. «Я чувствовал, что это не совсем мое. Мне хотелось не просто преподавать, а развиваться в музыке, расти как музыкант», — вспоминает Бузурман.

Решение далось непросто. Оставить вуз и начать все сначала — серьезный шаг. «Было страшно, конечно. Но я понимал: если не попробую сейчас, потом буду жалеть», — говорит Бузурман.

Проект «Жүрөгүмдө музыка»: как 3 месяца изменили судьбу

Так он снова стал абитуриентом. Сейчас учится на третьем курсе и осваивает фольклорное направление.

Интерес к музыке появился еще во время учебы в интернате. Тогда он прошел отбор в телевизионный проект «Жүрөгүмдө музыка». Шесть учеников интерната обучались игре на кыргызских национальных инструментах — комузе, чооре и сыбызгы. Бузурман выбрал комуз.

Хотя его дедушка был хорошим комузистом, он раньше не проявлял интереса к инструменту.

Фото 24.kg. Бузурман Эсенбеков с другом

Проект длился три месяца. За это время ребята интенсивно занимались, осваивали традиционные мелодии и через несколько месяцев выступили на отчетном концерте. Именно тогда Бузурман впервые серьезно задумался о том, чтобы связать жизнь с музыкой.

После проекта он продолжил занятия с преподавателем Бакаем Туратбек уулу. Музыка постепенно перестала быть просто увлечением и стала частью жизни. Он начал серьезно работать над техникой, разучивать сложные произведения и углублять мастерство.

Битва за ноты: обучение при зрении +12

В университете его наставником стал известный комузист Бек Алагушев. Он помог Бузурману адаптироваться к учебному процессу. Из-за проблем со зрением студенту трудно работать с обычными нотами, поэтому преподаватель начал печатать их в увеличенном формате. Даже при зрении +12 нагрузка остается высокой.

«Иногда одно произведение разбираю несколько дней. Там, где другим надо пару часов, мне требуется гораздо больше времени. Но я к этому привык», — говорит Бузурман.

Фото героя публикации. Бузурман Эсенбеков

Несмотря на трудности, он старается не отставать от группы. Его целеустремленность отмечают и однокурсники. Бузурман — настойчивый и ответственный, привык доводить начатое до конца.

«Когда хочется полениться, смотришь на него — и сразу появляется мотивация работать дальше», — говорит друг и одногруппник Санжар Рыспеков.

Музыка изменила его не только как профессионала, но и как человека. В детстве он был чувствительным и обидчивым, со временем стал дисциплинированным, терпеливым и уверенным в себе.

Возвращение в интернат: от ученика до наставника

Большую поддержку он получает от семьи и друзей. Родные всегда верили в него и поддерживали его стремление заниматься музыкой.

С момента участия в проекте прошло уже семь лет. За это время Бузурман окончательно убедился, что сделал правильный выбор.

Сейчас он проходит практику в той самой школе-интернате, где когда-то учился сам. Вместе с другом он бесплатно обучает детей игре на комузе.

«Еще недавно я сам только учился, а теперь могу делиться тем, что знаю», — говорит он.

В будущем Бузурман мечтает в совершенстве овладеть комузом, создать вместе с одногруппниками фольклорный ансамбль и выступать на большой сцене. Его вдохновляет ансамбль «Камбаркан» — он надеется однажды достичь такого же уровня.