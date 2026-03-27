Вопреки диагнозу: как выпускник интерната для слабовидящих нашел свое призвание

Несмотря на проблемы со зрением, Бузурман Эсенбеков выбрал непростую профессию музыканта. Сейчас он студент фольклорного отделения Университета искусств имени Б.Бейшеналиевой. Сегодня он рассказывает, какие трудности ему приходится преодолевать и какие коррективы музыка внесла в его жизнь.
Почему Бузурман рискнул и оставил педагогический вуз
Несколько лет назад Бузурман окончил школу-интернат для слабовидящих и незрячих детей в Бишкеке. Как и перед каждым выпускником, у него встал выбор будущей профессии.
Для людей с нарушением зрения он часто ограничен: многие становятся учителями истории или музыки, кто-то выбирает профессию массажиста. Бузурман сначала пошел по проторенному пути — решил стать учителем музыки и поступил в педагогический вуз.
Решение далось непросто. Оставить вуз и начать все сначала — серьезный шаг. «Было страшно, конечно. Но я понимал: если не попробую сейчас, потом буду жалеть», — говорит Бузурман.
Проект «Жүрөгүмдө музыка»: как 3 месяца изменили судьбу
Так он снова стал абитуриентом. Сейчас учится на третьем курсе и осваивает фольклорное направление.
Интерес к музыке появился еще во время учебы в интернате. Тогда он прошел отбор в телевизионный проект «Жүрөгүмдө музыка». Шесть учеников интерната обучались игре на кыргызских национальных инструментах — комузе, чооре и сыбызгы. Бузурман выбрал комуз.
Хотя его дедушка был хорошим комузистом, он раньше не проявлял интереса к инструменту.
После проекта он продолжил занятия с преподавателем Бакаем Туратбек уулу. Музыка постепенно перестала быть просто увлечением и стала частью жизни. Он начал серьезно работать над техникой, разучивать сложные произведения и углублять мастерство.
Битва за ноты: обучение при зрении +12
В университете его наставником стал известный комузист Бек Алагушев. Он помог Бузурману адаптироваться к учебному процессу. Из-за проблем со зрением студенту трудно работать с обычными нотами, поэтому преподаватель начал печатать их в увеличенном формате. Даже при зрении +12 нагрузка остается высокой.
«Иногда одно произведение разбираю несколько дней. Там, где другим надо пару часов, мне требуется гораздо больше времени. Но я к этому привык», — говорит Бузурман.
«Когда хочется полениться, смотришь на него — и сразу появляется мотивация работать дальше», — говорит друг и одногруппник Санжар Рыспеков.
Музыка изменила его не только как профессионала, но и как человека. В детстве он был чувствительным и обидчивым, со временем стал дисциплинированным, терпеливым и уверенным в себе.
Возвращение в интернат: от ученика до наставника
Большую поддержку он получает от семьи и друзей. Родные всегда верили в него и поддерживали его стремление заниматься музыкой.
С момента участия в проекте прошло уже семь лет. За это время Бузурман окончательно убедился, что сделал правильный выбор.
«Еще недавно я сам только учился, а теперь могу делиться тем, что знаю», — говорит он.
В будущем Бузурман мечтает в совершенстве овладеть комузом, создать вместе с одногруппниками фольклорный ансамбль и выступать на большой сцене. Его вдохновляет ансамбль «Камбаркан» — он надеется однажды достичь такого же уровня.
Советы от Бузурмана
- Не бойтесь мечтать. Если стереотипы говорят, что «это невозможно», все равно идите к своей цели.
- Развивайтесь каждый день. Даже небольшие шаги дают результат, если идти к цели настойчиво.
- Ищите опору. Наставники, друзья и семья могут помочь найти решение в трудной ситуации.
- Не сравнивайте себя с другими. У каждого человека свой ритм и свои возможности.
- Воспринимайте трудности как опыт. То, что кажется преградой, на самом деле делает сильнее и учит ценить успех.
«Главное — не останавливаться и верить в себя, — добавляет Бузурман. — Если есть мечта, нужно идти к ней, несмотря ни на что».