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Общество

За три дня потребление газа на севере Кыргызстана выросло на 40 процентов

За последние три дня потребление природного газа на севере Кыргызстана, в том числе и Бишкеке, выросло на 40 процентов. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе ОАО «Газпром Кыргызстан».

По ее данным, до 26 января среднесуточное потребление природного газа составляло 1,2 миллиона кубометров. С 26 по 29 января оно увеличилось до 1,7 миллиона кубометров.

«Никаких аварий на газовых сетях не было. Обнаружена лишь одна утечка. Сейчас ее устраняют наши специалисты. Работа идет в штатном режиме», — сообщили в ОАО «Газпром Кыргызстан».

Напомним, сегодня на ТЭЦ Бишкека произошла еще одна авария. Ранее стало известно, что из-за поломок на теплоцентрали не могут запустить котлы. ГКНБ и ГСБЭП проводят проверки. Жители спальных районов столицы остаются без света. Энергетики работают в усиленном режиме круглосуточно.
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