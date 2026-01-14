12:31
Бизнес

«Газпром Кыргызстан»: Восстановлена работа газовых счетчиков с телеметрией

В октябре — ноябре 2025 года часть установленных у абонентов газовых счетчиков с телеметрией не смогла корректно передать показания. В связи с отсутствием данных начисление платы за газ в указанный период производилось исходя из доступной информации, что привело к неточным суммам в квитанциях.

По итогам декабря все счетчики вышли на связь, удалось получить накопившиеся показания, в том числе за период сбоев. В результате в декабрьских квитанциях у ряда абонентов сумма начислений оказалась выше ожидаемой, поскольку включала фактическое потребление почти за два месяца. Это вызвало обоснованное недовольство со стороны потребителей, в связи с чем компания считает важным дать разъяснения.

На сегодня техническая проблема устранена, передача данных с газовых счетчиков осуществляется в полном объеме и в штатном режиме. Начисления за январь и последующие периоды будут формироваться строго на основании фактических показаний.

При этом компания подчеркивает, что сами газовые счетчики исправны. Все приборы прошли государственную поверку, включены в Государственный реестр средств измерений и соответствуют установленным требованиям по точности и надежности. Возникшая ситуация была связана не с качеством приборов учета, а с особенностями обработки телеметрических данных.

ОсОО «Газпром Кыргызстан» приносит извинения за доставленные неудобства и благодарит абонентов за понимание. Компания продолжает работу по повышению качества и надежности систем удаленного учета потребления природного газа.

По вопросам начислений и технической информации абоненты могут обращаться в кол-центр ОсОО «Газпром Кыргызстан» по номеру 4444 (звонок с мобильного телефона бесплатный).
