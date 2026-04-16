Национальные банки Кыргызстана и Швейцарии договорились укреплять сотрудничество

Глава Национального банка Кыргызстана Алмаз Бакетаев провел в Вашингтоне встречу с председателем Нацбанка Швейцарии Мартином Шлегелем. Переговоры прошли в рамках Весенних совещаний МВФ и Группы Всемирного банка.

пресс-службы Нацбанка
Фото пресс-службы Нацбанка

Коллеги обсудили текущее взаимодействие и подтвердили готовность к дальнейшему укреплению сотрудничества между главными банками двух стран. Отдельное внимание уделено обмену экспертными знаниями и развитию совместных обучающих программ.

Отмечено, что партнерство двух центробанков показывает высокую эффективность в стратегических направлениях, в том числе касающихся реализации денежно-кредитной политики и совершенствования инфраструктуры монетарных операций.
Ежегодно проводить мобилизацию мужчин призывного возраста предлагают в ЖК
