Общество

Долги по газу. Пеня за просрочку оплаты до конца марта начисляться не будет

ОсОО «Газпром Кыргызстан» сообщает, что абонентам, у которых установлены «умные» счетчики и образовались долги по газу на конец декабря 2025 года, пеня за просрочку оплаты до конца марта 2026-го начисляться не будет.

Это решение принято из-за технических проблем в системе передачи данных «умных» счетчиков, наблюдавшихся в 4-м квартале прошлого года. Компания понимает, что ситуация с нестабильным приемом показаний могла создать неудобства для абонентов, и поэтому объявляет временную акцию по неначислению пени.

ОсОО «Газпром Кыргызстан» обращает внимание, что пеня будет приостановлена только на задолженность, образовавшуюся на конец декабря 2025 года. Если долг не будет погашен с января по март, то с 1 апреля 2026-го начисление пени возобновится в обычном порядке.

В настоящее время система передачи данных работает стабильно, начисления формируются по фактическим показаниям счетчиков.

По всем вопросам абоненты могут обращаться в кол-центр ОсОО «Газпром Кыргызстан» по номеру 4444 (звонок с мобильного телефона бесплатный).
