«Газпром Кыргызстан» призывает абонентов передавать показания счетчиков

Часть абонентов в многоквартирных домах по-прежнему не передает показания счетчиков газа. Об этом сообщили в ОсОО «Газпром Кыргызстан».

Отмечается, что каждый абонент в соответствии с Правилами поставки и пользования природным газом обязан ежемесячно передавать показания счетчика.

В компании напоминают, что передавать показания нужно, даже если они не меняются.

«В случае если абонент не живет у себя дома и долго не включает газ, он должен уведомить об этом, оставив соответствующее заявление в «личном кабинете» на сайте gazprom.kg или через мобильное приложение», — отметили там.

В соответствии с действующими правилами при отсутствии показаний начисление платы производится на основе среднемесячного потребления. Если данные с прибора учета не передаются более трех месяцев, «Газпром Кыргызстан» имеет право начислить объемы потребления по утвержденным нормативам. Из-за этого впоследствии может возникнуть необходимость в перерасчете.

Чтобы избежать ненужных хлопот, следует передавать показания с 15-го по 30-е число каждого месяца. Есть несколько способов: