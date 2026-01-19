11:45
USD 87.45
EUR 101.53
RUB 1.12
Общество

«Газпром Кыргызстан» призывает абонентов передавать показания счетчиков

Часть абонентов в многоквартирных домах по-прежнему не передает показания счетчиков газа. Об этом сообщили в ОсОО «Газпром Кыргызстан».

Отмечается, что каждый абонент в соответствии с Правилами поставки и пользования природным газом обязан ежемесячно передавать показания счетчика.

В компании напоминают, что передавать показания нужно, даже если они не меняются.

«В случае если абонент не живет у себя дома и долго не включает газ, он должен уведомить об этом, оставив соответствующее заявление в «личном кабинете» на сайте gazprom.kg или через мобильное приложение», — отметили там.

В соответствии с действующими правилами при отсутствии показаний начисление платы производится на основе среднемесячного потребления. Если данные с прибора учета не передаются более трех месяцев, «Газпром Кыргызстан» имеет право начислить объемы потребления по утвержденным нормативам. Из-за этого впоследствии может возникнуть необходимость в перерасчете.

Чтобы избежать ненужных хлопот, следует передавать показания с 15-го по 30-е число каждого месяца. Есть несколько способов:

  • через мобильное приложение «Газпром Кыргызстан»;
  • в «личном кабинете» абонента на сайте gazprom.kg;
  • по телефону контакт-центра 4444 (звонок с мобильного бесплатный);
  • на WhatsApp-номер 0701680707;
  • через чат-бот @gazpromkg_bot в Telegram.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/358350/
просмотров: 525
Версия для печати
Материалы по теме
«Газпром Кыргызстан»: Восстановлена работа газовых счетчиков с телеметрией
График работы ЦОН «Бишкекгаз» в новогодние выходные
Своевременная передача показаний счетчика газа — обязанность потребителей
Депутат просит кабмин вернуть газ в Баткенскую область из Узбекистана
Бишкекчане жалуются на завышенные счета за газ
В одном из районов Бишкека с 24 по 26 ноября не будет газа
Абонентов «Газпром Кыргызстан» просят вовремя платить за газ
Отключение газа. Ремонтные работы продолжаются по инициативе мэрии Бишкека
Временно. США освободили Венгрию от санкций на закупку нефти и газа из России
В некоторых районах Бишкека временно отключат газ
Популярные новости
Снег, туман, гололедица. Штормовое предупреждение распространили синоптики Снег, туман, гололедица. Штормовое предупреждение распространили синоптики
Назван срок, после которого старые водительские удостоверения утратят силу Назван срок, после которого старые водительские удостоверения утратят силу
Конфликт между активистом и&nbsp;&laquo;Куликовым&raquo; урегулирован Конфликт между активистом и «Куликовым» урегулирован
На&nbsp;выдворение мигрантов из&nbsp;России в&nbsp;2025 году потратили 830 миллионов рублей На выдворение мигрантов из России в 2025 году потратили 830 миллионов рублей
Бизнес
Акция! SWIFT-переводы стали еще более доступными в&nbsp;KICB Акция! SWIFT-переводы стали еще более доступными в KICB
Не&nbsp;упустите свой шанс: марафон призов от&nbsp;MBANK на&nbsp;финишной прямой Не упустите свой шанс: марафон призов от MBANK на финишной прямой
Связь без лишних переплат: MEGA предлагает настраиваемый тариф MIX Связь без лишних переплат: MEGA предлагает настраиваемый тариф MIX
Продлеваем праздник: в&nbsp;O!Store снова дарят подарки за&nbsp;покупку Honor Продлеваем праздник: в O!Store снова дарят подарки за покупку Honor
19 января, понедельник
11:36
Кыргызстан входит в 2026-й лидером ЕАЭС по росту объема строительных работ Кыргызстан входит в 2026-й лидером ЕАЭС по росту объема...
11:32
Легализовать мотоциклы и упорядочить эвакуацию машин предлагает Дастан Бекешев
11:26
В Кыргызстане на рынке труда свободно более 5,5 тысячи рабочих мест
11:21
Аннексия Гренландии. ЕС приостановит ратификацию торгового соглашения с США
11:02
Строительство пешеходных переходов на Айтматова: горожане жалуются на опасность