Подачу газа на ТЭЦ-2 должны начать в отопительный сезон 2027/2028 годов

Проект реконструкции ТЭЦ-2 рассматривается государственными органами. Об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель гендиректора по экономике и финансам ОсОО «Газпром Кыргызстан» Арзымат Алдаяров.

«С нашей стороны подписан контракт на поставку газа для ТЭЦ-2. Соответственно, все свои инвестиционные программы синхронизируем и планируем, исходя из того, что в отопительный сезон 2027/2028 годов мы должны начать подачу газа на ТЭЦ-2. Под эти цели в том числе подписаны соглашения с соседними странами, в рамках которых ведется строительство магистральных транспортных мощностей», — сказал он.

Арзымат Алдаяров отметил, что одной из основных целей строительства ТЭЦ-2 являются уменьшение дефицита электрической энергии и децентрализация источников выработки электрической и тепловой энергии.

«Изначально, с советских времен, исходя из генплана столицы, ТЭЦ-2 была предназначена для снабжения теплом и горячей водой юго-западной части Бишкека», — пояснил он.

Заместитель гендиректора по экономике и финансам ОсОО «Газпром Кыргызстан» добавил, что в настоящее время ТЭЦ-1 пользуется газом для розжига угля. «Чтобы полностью перевести объект на газ, нужно кратно увеличить поставки голубого топлива в республику», — заметил он.