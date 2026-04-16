Власть

Глава кабмина провел переговоры с госсекретарем США. Какие темы обсуждали

Председатель кабинета министров Кыргызстана Адылбек Касымалиев провел переговоры с государственным секретарем США Марко Рубио.

Стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, включая торгово-экономические и инвестиционные проекты, развитие гражданской авиации, санкционную повестку и упрощение визового режима.

Адылбек Касымалиев передал приветствие от имени президента Садыра Жапарова и отметил значимость формата C5+1 для развития диалога между странами Центральной Азии и США.

Он заявил о заинтересованности КР в расширении сотрудничества с Соединенными Штатами в сферах технологий, цифровизации и инноваций. В рамках визита, как отмечается, проведен ряд встреч с американскими технологическими компаниями.

Отдельно обсуждались итоги недавних политических консультаций в Вашингтоне. Глава кабмина пригласил Марко Рубио посетить Кыргызстан с официальным визитом.

Госсекретарь США подтвердил готовность к развитию партнерства и продолжению диалога по всем направлениям.

Стороны договорились о дальнейшем расширении сотрудничества между КР и Соединенными Штатами.
