За пять лет объем реализации газа для транспорта в Кыргызстане вырос в три раза

За пять лет объем реализации газа для автомобилей в Кыргызстане вырос в три раза. Об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель гендиректора по экономике и финансам ОсОО «Газпром Кыргызстан» Арзымат Алдаяров.

По его словам, компания вносит свой вклад в улучшение состояния атмосферного воздуха в Бишкеке.

Например, с момента начала работы компании объем реализации природного газа в КР вырос почти в 2,5 раза — с 200 миллионов до 550 миллионов кубических метров в 2025-м. То есть почти 350 миллионов кубов заменили собой электричество и уголь.

Более того, активно развивается направление компримированного природного газа. Совместно с мэрией реализуется проект по поставкам газовых автобусов.

«За последние пять лет объем реализации компримированного природного газа (газ для автомобилей и автобусов) вырос с 25 миллионов кубических метров до 75 миллионов, или почти в три раза. За счет этого, наверное, ушли дизельные маршрутные автобусы и дизельные маршрутные такси», — сказал Арзымат Алдаяров.

Кроме того, в городе появилось более 50 частных газовых котельных в строящихся многоквартирных домах. Они не дают дополнительной нагрузки на централизованное теплоснабжение, что в итоге положительно сказывается на экологическом состоянии столицы.
