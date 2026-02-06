12:13
Общество

Кого ждет газификация в Чуйской области в 2026 году

За время деятельности ОсОО «Газпром Кыргызстан» в рамках инвестиционной программы построено почти 1,4 тысячи километров уличных газопроводов в 54 населенных пунктах и жилмассивах. Об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель гендиректора по экономике и финансам компании Арзымат Алдаяров.

По его словам, таким образом, обеспечена возможность подключения к газу 60 тысяч абонентов, или почти 300 тысяч граждан страны.

С начала 2025 года газифицированы столичные жилмассивы «Бакай-Ата» и «Токольдош», завершена газификация села Новопавловка Чуйской области и начата газификация села Новопокровка.

В 2026 году планируется завершить газификацию Новопокровки, а в случае наличия дополнительного финансирования — начать строительные работы в жилмассиве «Ак-Босого».

При этом в 2026 году будут завершены проектно-изыскательские работы по жилмассивам «Энесай», «Биримдик», «69 ГА» и в селах Селекционное, Орок и Сарбан.

«Для снабжения Бишкека на сегодня задействованы все три газораспределительные станции, но для увеличения подачи в юго-западную часть города, где строится новый стадион и планируется строительство ТЭЦ-2, нам необходимо завершить реконструкцию станции «Маловодное». Ее мощность после реконструкции будет увеличена почти в девять раз. Стоимость двухлетнего проекта составляет 2 миллиарда сомов, его планируется завершить в 2027 году», — сказал Арзымат Алдаяров.
