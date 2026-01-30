16:45
«Газпром Кыргызстан» обсудил со строителями нормы проектирования газопроводов

Руководство «Газпром Кыргызстан» встретилось с главой Союза строителей и представителями стройкомпаний. Мероприятие прошло в формате круглого стола.

Обсуждалось исполнение строительных норм, в частности СН КР 42-01:2020 «Проектирование систем газоснабжения», утвержденных в 2021 году приказом Госагентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. В соответствии с нормами СН КР 42-01:2020 установка БСГ допускается на кухнях, лоджиях, балконах, в индивидуальных коридорах, местах общего пользования (на лестничных клетках, площадках, в холлах и так далее).

Ранее БСГ устанавливались только в квартирах, что приводило к проблемам с корректностью учета и затрудняло работу газовых служб при утечках.

«В столице по сей день остается 4,5 тысячи квартир, владельцы которых никогда не передают показания газа. Наши контролеры не могут попасть туда два года. А раньше их было еще больше. Именно поэтому мы предложили устанавливать счетчики в местах общего пользования, — рассказал заместитель генерального директора по экономике и финансам ОсОО «Газпром Кыргызстан» Арзымат Алдаяров. — При этом с 2023-го компания внедряет новые технологии, устанавливая «умные» счетчики с телеметрией, которые передают показания сами».

В многоквартирных жилых домах с поквартирным отоплением строительным компаниям рекомендуется устанавливать приборы с телеметрией, термокоррекцией (на основе оригинального разработанного и действующего в ОсОО «Газпром Кыргызстан» программного обеспечения) и запорным клапаном. При использовании газа только для приготовления пищи допускается монтаж механических БСГ без блоков телеметрии, термокоррекции и запорного клапана. В обоих случаях установка возможна как в квартирах, так и в местах общего пользования.

«Наше основное требование — унификация счетчиков. Постепенно все старые БСГ должны быть заменены новыми интеллектуальными счетчиками газа с телеметрией», — подчеркнул Арзымат Алдаяров.

В рамках круглого стола строительные компании и газовики обсудили технические нормы подачи газа в многоквартирные дома, применение газоиспользующих приборов, вопросы безопасности газовых котлов и другого оборудования. Заместитель генерального директора по ремонту и капитальному строительству ОсОО «Газпром Кыргызстан» Мурат Сулайманов отметил необходимость уделять безопасности максимум внимания. «Газовая служба — самая консервативная из коммунальных служб ввиду опасности использования природного газа», — подчеркнул он.

Председатель Союза строителей Чолпонбек Акматов от лица стройкомпаний выразил благодарность за диалог, отметил их готовность строго следовать требованиям строительных норм в части газоснабжения. Стороны договорились регулярно обмениваться мнениями по вопросам строительства и газификации.
