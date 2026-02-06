Арзымат Алдаяров: Бишкек должен быть полностью газифицирован до 2030 года

До 2030 года Бишкек в рамках расширенного состава должен быть полностью газифицирован. Об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель гендиректора по экономике и финансам ОсОО «Газпром Кыргызстан» Арзымат Алдаяров.

По его словам, в рамках административно-территориальной реформы количество жилых массивов в столице увеличилось до 105.

«Из них больше половины уже газифицировано. Перед нами стоит задача подключить к газу еще около половины жилмассивов, или примерно 60 тысяч домовладений. У нас среднесрочный период планирования — на пять лет», — сказал Арзымат Алдаяров.

Он добавил, что проект по льготным кредитам по газификации работает три года. Планируется расширить сферу их применения (не только на газификацию, но и на возобновляемые источники энергии, тепловые насосы) и географию (на всю республику). Тарифы регулируются госорганом и зависят от курса доллара.