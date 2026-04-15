Если вы до сих пор тратите время на поиск квитанций или переживаете, чтобы не пропустить сроки оплаты, самое время вспомнить о сервисе «Мой дом — единая квитанция» в приложении MegaPay.

Сервис помогает пользователям объединить все коммунальные платежи в одном месте. Достаточно один раз добавить данные о жилье — и дальше система сама подскажет, когда пора оплачивать счета. Электричество, вода, газ, домофон и другие услуги доступны в одном интерфейсе и оплачиваются всего за пару касаний.

Как подключить сервис:

• зайдите в раздел «Сервисы» в MegaPay;

• откройте «Коммунальные услуги» → «Мой дом — единая квитанция»;

• привяжите жилье — по лицевому счету или через QR-код с квитанции.

После этого счета можно оплачивать буквально в несколько кликов. Достаточно отсканировать QR-код — и данные автоматически сохранятся для следующих платежей.

Кстати, в MegaPay можно добавить сразу несколько объектов недвижимости и удобно переключаться между ними — например, если вы оплачиваете счета не только за себя.

Лицензии НБ КР № 3028080120 и 2027080120 от 08.01.2020.