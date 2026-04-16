09:12
USD 87.45
EUR 103.10
RUB 1.16
Экономика
Сюжет: Камбар-Ата-1

Глава кабмина и Всемирный банк обсудили реализацию проекта Камбаратинской ГЭС-1

Председатель кабинета министров Кыргызстана Адылбек Касымалиев в Вашингтоне в рамках Весенних совещаний МВФ и Группы Всемирного банка провел встречу с региональным директором ВБ по инфраструктуре в регионе Европы и Центральной Азии Чарльзом Кормье.

пресс-службы кабмина
Фото пресс-службы кабмина. Председатель кабинета министров Кыргызстана Адылбек Касымалиев и региональный директор Всеминого банка по инфраструктуре в регионе Европы и Центральной Азии Чарльз Кормье

Основной темой переговоров стала реализация стратегического проекта строительства Камбаратинской ГЭС-1, которая имеет ключевое значение для энергетической устойчивости всего региона.

Адылбек Касымалиев отметил,  что в настоящее время ведутся активные консультации по согласованию текста межправительственного соглашения между Кыргызстаном, Казахстаном и Узбекистаном.

Стороны подтвердили готовность к дальнейшей координации усилий для успешного продвижения проекта и его своевременного вывода на инвестиционную стадию.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/370549/
просмотров: 275
Версия для печати
Популярные новости
Рубль продолжает быстро расти, дорожают и&nbsp;другие валюты. Курсы на&nbsp;13&nbsp;апреля Рубль продолжает быстро расти, дорожают и другие валюты. Курсы на 13 апреля
Российский рубль дорожает, приближаясь к&nbsp;максимуму года. Курс валют на&nbsp;14&nbsp;апреля Российский рубль дорожает, приближаясь к максимуму года. Курс валют на 14 апреля
Аскар Салымбеков стар или скуп. Президент о&nbsp;замене &laquo;Дордоя&raquo; современным моллом Аскар Салымбеков стар или скуп. Президент о замене «Дордоя» современным моллом
Рубль и&nbsp;юань установили новые рекорды 2026&nbsp;года. Курс валют на&nbsp;15&nbsp;апреля Рубль и юань установили новые рекорды 2026 года. Курс валют на 15 апреля
Бизнес
Больше чем оператор. Всего 330 за&nbsp;БЕЗЛИМИТ от&nbsp;О! + 200&nbsp;ГБ и&nbsp;200 сомов в&nbsp;подарок Больше чем оператор. Всего 330 за БЕЗЛИМИТ от О! + 200 ГБ и 200 сомов в подарок
Племенное животноводство: кредит под 3&nbsp;процента в&nbsp;&laquo;Элдик Банке&raquo; Племенное животноводство: кредит под 3 процента в «Элдик Банке»
Быстро и&nbsp;достоверно. Простые способы передать показания газа Быстро и достоверно. Простые способы передать показания газа
Напоминаем: оплачивать коммунальные услуги можно проще&nbsp;&mdash; через MegaPay Напоминаем: оплачивать коммунальные услуги можно проще — через MegaPay
16 апреля, четверг
09:08
Глава кабмина провел переговоры с госсекретарем США. Какие темы обсуждали Глава кабмина провел переговоры с госсекретарем США. Ка...
09:07
Национальные банки Кыргызстана и Швейцарии договорились укреплять сотрудничество
08:44
Главный трансплантолог РФ провел в Бишкеке успешную операцию по пересадке печени
08:26
Глава кабмина и Всемирный банк обсудили реализацию проекта Камбаратинской ГЭС-1
07:05
Землетрясение интенсивностью 4 балла произошло в Кыргызстане
15 апреля, среда
23:39
Эксперты назвали лучшие кнопочные телефоны, доступные в 2026 году
23:18
На ТЭЦ Бишкека подвели итоги отопительного сезона
23:00
В Турции ученик устроил стрельбу в школе, погибли четыре человека
22:42
Камбаратинская ГЭС-1. Вопросы финансирования обсуждены в Вашингтоне