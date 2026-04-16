Глава кабмина и Всемирный банк обсудили реализацию проекта Камбаратинской ГЭС-1

Председатель кабинета министров Кыргызстана Адылбек Касымалиев в Вашингтоне в рамках Весенних совещаний МВФ и Группы Всемирного банка провел встречу с региональным директором ВБ по инфраструктуре в регионе Европы и Центральной Азии Чарльзом Кормье.

Основной темой переговоров стала реализация стратегического проекта строительства Камбаратинской ГЭС-1, которая имеет ключевое значение для энергетической устойчивости всего региона.

Адылбек Касымалиев отметил, что в настоящее время ведутся активные консультации по согласованию текста межправительственного соглашения между Кыргызстаном, Казахстаном и Узбекистаном.

Стороны подтвердили готовность к дальнейшей координации усилий для успешного продвижения проекта и его своевременного вывода на инвестиционную стадию.