Атака на Иран. США отказались продлевать действие лицензии на российскую нефть

Завершилась операция по экстренной эвакуации из Ирана российских специалистов, задействованных в строительстве АЭС «Бушер». Консульство РФ в Исфахане сообщило, что с начала американо-израильской вооруженной агрессии вывезено 632 человека, в том числе специалисты из Беларуси, Таджикистана, Казахстана, Армении, Узбекистана.

Центральное командование Вооруженных сил США заявило, что в ходе конфликта с ИРИ ранено почти 400 американских военных.

Ормузский пролив во вторник пересекло рекордное количество судов за время конфликта. Американские военные заявили, что блокируют только порты, а президент Дональд Трамп — что «навечно открыл» пролив ради Китая.

На этом фоне Минфин Соединенных Штатов заявил, что Вашингтон не планирует продлевать исключения из санкций в отношении российской и иранской нефти.

«Мы не будем продлевать действие генеральной лицензии на российскую нефть, и мы не будем продлевать действие генеральной лицензии на иранскую нефть. Повторюсь, речь шла о нефти, загруженной на суда до 11 марта. Она вся использована», — заявил глава ведомства Скотт Бессент на брифинге в Белом доме.

Командующий центральным штабом Вооруженных сил Ирана предостерег США от морской блокады ИРИ. Али Абдуллахи выступил с жестким предупреждением в адрес Штатов на фоне обострения ситуации в регионе.

Указано, что в случае продолжения «незаконной морской блокады» и создания угроз для иранских торговых судов и танкеров Тегеран полностью заблокирует ключевые торговые пути. Под угрозой остановки окажутся импорт и экспорт в Персидском и Оманском заливах и Красном море. По словам Али Абдуллахи, любые агрессивные действия США на море будут расцениваться как фактическое нарушение перемирия.

Дональд Трамп хочет скорейшего завершения войны с Ираном, пишет The Wall Street Journal.

По сведениям газеты, американский лидер выразил убеждение, что единственный способ вернуть ИРИ за стол переговоров — усилить давление на Тегеран.

В Конгрессе США инициирован импичмент главе Пентагона. Питу Хегсету предъявлено пять обвинений. Группа демократов в Палате представителей объявила о намерении представить пять статей импичмента против него. Главу оборонного ведомства обвиняют в ряде серьезных нарушений — от злоупотребления властью до опасного обращения с секретной информацией в ходе военного конфликта с Ираном.

Главным инициатором импичмента выступила Ясмин Ансари — первая женщина иранского происхождения в Конгрессе.

А Сенат Соединенных Штатов отклонил резолюцию о завершении войны с Ираном, которая фактически предписывала администрации Дональда Трампа остановить войну и вывести войска из зоны конфликта до тех пор, пока Конгресс не санкционирует дальнейшие действия.

За принятие резолюции, разработанной демократами, проголосовали 47 сенаторов, против выступили 52, сообщает Associated Press. Большинство в сенате у представителей Республиканской партии.

Белый дом отказался назвать сроки завершения морской блокады Ирана. По словам пресс-секретаря Кэролайн Ливитт, Вашингтон поддерживает свободу судоходства, «но только не в отношении танкеров или судов, которые приносят пользу иранской экономике».

Bloomberg пишет, что США и ИРИ могут продлить перемирие на две недели. По сведениям агентства, которое ссылается на информированные источники, эти страны готовят второй раунд переговоров, поэтому перемирие между ними может быть продлено.