12:24
USD 87.45
EUR 103.10
RUB 1.14
Бизнес

«Газпром Кыргызстан» продлил акцию по оплате долгов по «умным» счетчикам

Компания «Газпром Кыргызстан» продлевает акцию по уплате задолженности для абонентов с «умными» счетчиками.

Речь о задолженности, образовавшейся на конец декабря 2025 года из-за сбоя с передачей данных в биллинговую систему. Тогда, не получив информацию о потреблении газа, компания выставила счета на основе средних или расчетных объемов аналогичного периода 2024-го. У некоторых абонентов счета оказались заниженными или нулевыми.

Однако сами счетчики продолжали верно учитывать потребление газа. После устранения сбоя абонентам были выставлены квитанции с учетом ранее неучтенных объемов. Те, у кого осенью они были заниженными, в январе получили счета выше ожидаемых.

В компании понимают, что это могло вызвать неудобства и объявили акцию по неначислению пени на задолженность за газ по «умным» счетчикам. Ранее она должна была завершиться 31 марта, а теперь продлевается до конца мая.

Писать какие-либо заявления абонентам не нужно — тем, на кого распространяется акция, начисление пени приостановлено автоматически. Если долг не будет погашен в предстоящие месяцы, то с 1 июня оно возобновится.

Продление акции — шаг навстречу абонентам и подтверждение клиентоориентированного подхода «Газпром Кыргызстан». В компании уверены, что этого времени достаточно для поэтапной оплаты долга, и рассчитывают на ответственное отношение потребителей к выполнению своих обязательств.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/363666/
просмотров: 209
Версия для печати
Материалы по теме
За пять лет объем реализации газа для транспорта в Кыргызстане вырос в три раза
Арзымат Алдаяров: Бишкек должен быть полностью газифицирован до 2030 года
Подачу газа на ТЭЦ-2 должны начать в отопительный сезон 2027/2028 годов
Кого ждет газификация в Чуйской области в 2026 году
«Газпром Кыргызстан» обсудил со строителями нормы проектирования газопроводов
Долги по газу. Пеня за просрочку оплаты до конца марта начисляться не будет
«Газпром Кыргызстан» призывает абонентов передавать показания счетчиков
«Газпром Кыргызстан»: Восстановлена работа газовых счетчиков с телеметрией
График работы ЦОН «Бишкекгаз» в новогодние выходные
Своевременная передача показаний счетчика газа — обязанность потребителей
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке прошел концерт ко&nbsp;Дню защитника Отечества В Бишкеке прошел концерт ко Дню защитника Отечества
РАНХиГС и&nbsp;Central Asia Capital создают Высшую школу госуправления в&nbsp;Кыргызстане РАНХиГС и Central Asia Capital создают Высшую школу госуправления в Кыргызстане
Сладкое &laquo;спасибо&raquo;: &laquo;Умай Групп&raquo; поздравила мужчин с&nbsp;23&nbsp;февраля Сладкое «спасибо»: «Умай Групп» поздравила мужчин с 23 февраля
Salam Premium Cola запускает ифтары в&nbsp;Рамадан Salam Premium Cola запускает ифтары в Рамадан
Бизнес
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; продлил акцию по&nbsp;оплате долгов по&nbsp;&laquo;умным&raquo; счетчикам «Газпром Кыргызстан» продлил акцию по оплате долгов по «умным» счетчикам
&laquo;Айыл Банк&raquo; усилил кибербезопасность и&nbsp;внедрил новые механизмы защиты от&nbsp;фишинга «Айыл Банк» усилил кибербезопасность и внедрил новые механизмы защиты от фишинга
Ставки снижены! Бизнес-кредит O!Bank от&nbsp;17&nbsp;процентов годовых для юрлиц и&nbsp;ИП Ставки снижены! Бизнес-кредит O!Bank от 17 процентов годовых для юрлиц и ИП
Креативные агентства Кыргызстана покорили фестиваль bema! в&nbsp;Москве Креативные агентства Кыргызстана покорили фестиваль bema! в Москве
26 февраля, четверг
12:22
Депутат: Многие кыргызстанцы страдают от деятельности запрещенных онлайн-казино Депутат: Многие кыргызстанцы страдают от деятельности з...
12:19
Открытие моста на Жибек Жолу в Бишкеке откладывается из-за экспертизы и погоды
12:19
В 130 миллионов сомов оценили ущерб экологии Кыргызстана за год
12:07
Студенты, выезжающие в США по визам категории F или M, не вносят визовый залог
12:02
«Газпром Кыргызстан» продлил акцию по оплате долгов по «умным» счетчикам