«Газпром Кыргызстан» продлил акцию по оплате долгов по «умным» счетчикам

Компания «Газпром Кыргызстан» продлевает акцию по уплате задолженности для абонентов с «умными» счетчиками.

Речь о задолженности, образовавшейся на конец декабря 2025 года из-за сбоя с передачей данных в биллинговую систему. Тогда, не получив информацию о потреблении газа, компания выставила счета на основе средних или расчетных объемов аналогичного периода 2024-го. У некоторых абонентов счета оказались заниженными или нулевыми.

Однако сами счетчики продолжали верно учитывать потребление газа. После устранения сбоя абонентам были выставлены квитанции с учетом ранее неучтенных объемов. Те, у кого осенью они были заниженными, в январе получили счета выше ожидаемых.

В компании понимают, что это могло вызвать неудобства и объявили акцию по неначислению пени на задолженность за газ по «умным» счетчикам. Ранее она должна была завершиться 31 марта, а теперь продлевается до конца мая.

Писать какие-либо заявления абонентам не нужно — тем, на кого распространяется акция, начисление пени приостановлено автоматически. Если долг не будет погашен в предстоящие месяцы, то с 1 июня оно возобновится.

Продление акции — шаг навстречу абонентам и подтверждение клиентоориентированного подхода «Газпром Кыргызстан». В компании уверены, что этого времени достаточно для поэтапной оплаты долга, и рассчитывают на ответственное отношение потребителей к выполнению своих обязательств.