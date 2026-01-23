Бакыт Торобаев поручил проверить финансы «Электрических станций»

На коллегии Министерства энергетики зампредседателя кабинета министров Бакыт Торобаев поинтересовался, почему ОАО «Электрические станции» не вышло на прибыль по итогам прошлого года, несмотря на передачу ТЭЦ Бишкека в ведение столичной мэрии.

Генеральный директор компании Алпбек Садыров сообщил, что в первом полугодии 2025-го «Электрические станции» работали с прибылью, однако по итогам всего года финансовый результат оказался отрицательным из-за выплат по кредитам.

Бакыт Торобаев напомнил, что ранее ТЭЦ Бишкека требовала субсидий в размере 1,5 миллиарда сомов, тогда как сейчас объем господдержки вырос.

«Сегодня ТЭЦ получает 4 миллиарда сомов субсидий, которые раньше вы покрывали самостоятельно. Мы вывели ее из вашего баланса и тем самым освободили компанию от этой нагрузки. Поэтому возникает вопрос: куда направлены эти средства?» — заявил он.

В ответ Алпбек Садыров пояснил, что значительная часть средств уходит на обслуживание кредитов, привлеченных для реконструкции Токтогульской и Уч-Курганской гидроэлектростанций.

По итогам обсуждения замглавы кабмина поручил подготовить подробный анализ финансового состояния ОАО «Электрические станции» до и после передачи ТЭЦ столицы в ведение муниципалитета.