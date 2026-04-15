Бизнес

Быстро и достоверно. Простые способы передать показания газа

Часть абонентов в многоквартирных домах по-прежнему не передают показания счетчиков газа.

Каждый абонент в соответствии с Правилами поставки и пользования природным газом, обязан ежемесячно передавать показания счетчика газа. Но многие об этом забывают. А некоторые не отправляют их, потому что газом не пользуются.

В компании напоминают, что передавать показания нужно, даже если они не меняются.

В случае если абонент не живет у себя дома и долго не включает газ, он должен уведомить об этом компанию, оставив соответствующее заявление в личном кабинете на сайте gazprom.kg или через мобильное приложение.

В соответствии с действующими правилами, при отсутствии показаний начисление платы производится на основе среднемесячного потребления. Если данные с прибора учета не передаются более трех месяцев, компания имеет право начислить объемы потребления по утвержденным нормативам. Из-за этого впоследствии может возникнуть необходимость в перерасчете.

Чтобы избежать ненужных хлопот, следует передавать показания с 15-го по 30-е число каждого месяца.

Есть несколько способов:

  • через мобильное приложение «Газпром Кыргызстан»;
  • в личном кабинете абонента на сайте gazprom.kg;
  • по телефону контакт-центра 4444 (звонок с мобильного бесплатный);
  • на WhatsApp-номер 0701 68-07-07;
  • через чат-бот @gazpromkg_bot в Telegram.

Для удобства абонентов предлагаем посмотреть видеоинструкции по передаче показаний через разные каналы по ссылке.
Бизнес
Быстро и достоверно. Простые способы передать показания газа
