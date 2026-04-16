Евро, рубль и тенге подорожали к сому. Курсы валют на 16 апреля

Российский рубль продолжает восьмой рабочий день подряд укрепляться. Евро и казахский тенге также подорожали. Китайский юань немного подешевел. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных бюро Бишкека.
Доллар США:
- Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,36 сома, продажа — 87,8 сома.
Евро:
- Официальный курс НБ КР: 103,0992 сома (рост на 0,06 процента). Вновь обновил максимум месяца.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 102,75 сома, продажа — 103,73 сома.
Российский рубль:
- Официальный курс НБ КР: 1,1621 сома (рост на 0,83 процента). Максимум 2026 года. Курс достиг пиковых значений с середины 2022-го.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,138 сома, продажа — 1,172 сома.
Казахский тенге:
- Официальный курс НБ КР: 0,1844 сома (рост на 0,6 процента). Восстановление после затяжного падения.
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1663 сома, продажа — 0,1941 сома.
Китайский юань:
- Официальный курс НБ КР: 12,8267 сома (снижение на 0,02 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,7 сома, продажа — 13 сомов.
Пятую интервенцию в 2026-м Национальный банк провел 30 марта (вторая за месяц). Всего он реализовал $178,9 миллиона. Объем продаж с начала года составил $725,45 миллиона.
В 2025-м Нацбанк провел восемь интервенций по продаже валюты. Всего на рынке реализовали $853 миллиона. Операций по покупке долларов регулятор не проводил.
В 2024 году он провел 26 операций на валютном рынке: 13 — по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 — по продаже ($675,65 миллиона).
В 2023-м НБ КР продал на валютном рынке $655,72 миллиона.