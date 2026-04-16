09:30
USD 87.45
EUR 103.10
RUB 1.16
Экономика

Евро, рубль и тенге подорожали к сому. Курсы валют на 16 апреля

Российский рубль подорожал более чем на 8 процентов с начала апреля

Российский рубль продолжает восьмой рабочий день подряд укрепляться. Евро и казахский тенге также подорожали. Китайский юань немного подешевел. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных бюро Бишкека.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,36 сома, продажа — 87,8 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 103,0992 сома (рост на 0,06 процента). Вновь обновил максимум месяца.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 102,75 сома, продажа — 103,73 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,1621 сома (рост на 0,83 процента). Максимум 2026 года. Курс достиг пиковых значений с середины 2022-го.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,138 сома, продажа — 1,172 сома.

Казахский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,1844 сома (рост на 0,6 процента). Восстановление после затяжного падения.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1663 сома, продажа — 0,1941 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,8267 сома (снижение на 0,02 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,7 сома, продажа — 13 сомов.

  • Пятую интервенцию в 2026-м Национальный банк провел 30 марта (вторая за месяц). Всего он реализовал $178,9 миллиона. Объем продаж с начала года составил $725,45 миллиона.

  • В 2025-м Нацбанк провел восемь интервенций по продаже валюты. Всего на рынке реализовали $853 миллиона. Операций по покупке долларов регулятор не проводил.

  • В 2024 году он провел 26 операций на валютном рынке: 13 — по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 — по продаже ($675,65 миллиона).

  • В 2023-м НБ КР продал на валютном рынке $655,72 миллиона.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/370560/
просмотров: 118
Версия для печати
Материалы по теме
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 15 апреля
Рубль и юань установили новые рекорды 2026 года. Курс валют на 15 апреля
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 14 апреля
Российский рубль дорожает, приближаясь к максимуму года. Курс валют на 14 апреля
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 13 апреля
Рубль продолжает быстро расти, дорожают и другие валюты. Курсы на 13 апреля
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 10 апреля
Рубль продолжает расти, тенге заметно дешевеет. Курсы валют на 10 апреля
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 9 апреля
Рубль рвется вверх, тенге резко подешевел. Курс валют на 9 апреля
Популярные новости
Бизнес
Больше чем оператор. Всего 330 за&nbsp;БЕЗЛИМИТ от&nbsp;О! + 200&nbsp;ГБ и&nbsp;200 сомов в&nbsp;подарок Больше чем оператор. Всего 330 за БЕЗЛИМИТ от О! + 200 ГБ и 200 сомов в подарок
Племенное животноводство: кредит под 3&nbsp;процента в&nbsp;&laquo;Элдик Банке&raquo; Племенное животноводство: кредит под 3 процента в «Элдик Банке»
Быстро и&nbsp;достоверно. Простые способы передать показания газа Быстро и достоверно. Простые способы передать показания газа
Напоминаем: оплачивать коммунальные услуги можно проще&nbsp;&mdash; через MegaPay Напоминаем: оплачивать коммунальные услуги можно проще — через MegaPay
16 апреля, четверг
09:22
Евро, рубль и тенге подорожали к сому. Курсы валют на 16 апреля Евро, рубль и тенге подорожали к сому. Курсы валют на 1...
09:13
В Бишкеке парень без страховки поднялся на шестой этаж, спасая ребенка
09:08
Глава кабмина провел переговоры с госсекретарем США. Какие темы обсуждали
09:07
Национальные банки Кыргызстана и Швейцарии договорились укреплять сотрудничество
08:44
Главный трансплантолог РФ провел в Бишкеке успешную операцию по пересадке печени
15 апреля, среда
23:39
Эксперты назвали лучшие кнопочные телефоны, доступные в 2026 году
23:18
На ТЭЦ Бишкека подвели итоги отопительного сезона