16:18
USD 87.45
EUR 103.04
RUB 1.15
Бизнес

Племенное животноводство: кредит под 3 процента в «Элдик Банке»

«Элдик Банк» продолжает выдачу льготного кредита под 3 процента годовых в рамках программы финансирования фермеров, работающих с ценным поголовьем КРС.

Кому подходит программа:

— племенным заводам и фермам, включенным в перечень КМ КР;

— фермерам, ИП и импортерам племенного скота;

— техникам-осеменаторам.

Цель:

Поддержка племенного животноводства, улучшение пород и повышение продуктивности.

Условия кредита:

  • Сумма: до 20 миллионов сомов.
  • Для техников-осеменаторов: до 2 миллионов сомов.
  • Ставка: всего 3 процента годовых (ЭПС — 3,04 процента).
  • Срок: до 60 месяцев.
  • Льготный период — шесть месяцев.
  • До 500 тысяч сомов — без залога.

Возможна гарантия от ОАО «Гарантийный фонд» при нехватке залога.

Поддерживаются такие породы, как алатауская, герефордская, голштинская, симментальская, айширская, бурая швицкая и галловейская.

Сделайте следующий шаг в развитии своего хозяйства — оформите льготный кредит в «Элдик Банке»!

Лицензия НБ КР № 033.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/370482/
просмотров: 447
Версия для печати
