Афиша на выходные: 13–14 мая

В основе сюжета — сказка, повествующая о любви принца Зигфрида и девушки-лебедя Одетты, заколдованной злым волшебником. Зигфрид уверен в силе и неизменности своего чувства — он освободит Одетту от власти чародея.
Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева, 17.00.
Действие происходит в замкнутом пространстве. Так получилось, что однажды две женщины внезапно проснулись в… морге — и никак не могут из него выбраться. Плюс странные звонки, казалось, неработающего телефона, пугают их… Женщины трактуют ситуацию слишком кардинально: варианты от потустороннего мира до ядерной войны, от путча до нападения бандитов.
Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.30.
Современная история о любви, о поисках своей второй половины, о конфликте отцов и детей. Несмотря на недовольство родителей, молодые люди сами устраивают судьбу. В итоге — счастливый финал.
Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева, 17.00.
Все происходит в клинике, где работают два друга с двадцатипятилетним стажем. В молодости у обоих была бурная жизнь. И получилось так, что одна из медсестер приходит через 18 лет к главному герою и говорит, что у него есть сын и он хочет с ним познакомиться. И здесь начинается настоящее безумие.
Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.30.
В программе дрессировщик морских котиков, гимнасты, акробаты, дрессировщики, воздушная гимнастка, невероятно смешной клоун и многое другое.
Кыргызский государственный цирк, 16.00.
Гульнара Тойгонбаева исполнит известные композиции, которые зазвучат по-новому, а также новые песни. По традиции она исполнит мировые хиты. В концерте примут участие Ырыскелди Осмонкулов, Гульнур Сатылганова, Тынай Алыбаев, Мирбек Атабеков, Кайрат Примбердиев и другие звезды. Подробнее
Кыргызская национальная филармония имени Т.Сатылганова, 17.00.
Именитые деятели кино, музыканты презентуют новый фильм Акана Сатаева «Районы». В программе выступления группы «Аура», Эрика Джумахматова, Кубана Турдукулова, Эмиля Макешева, Эсена Салиева и Адиля Чекилова.
Арт-кафе «Studio247», 20.00.
Творческий проект «Пингвины» начал свою работу в марте 2016 года серией домашних квартирников — домашних концертов, где отрабатывался авторский альбом «Негатив/Позитив». Состав: Алмаз Дыйканов — вокал, гитара; Владимир Казаков — клавишные, вокал.
Арт-кафе «Studio247», 21.00.
Встретятся команды БГУ, города Кара-Балты, «Своя волна», женская сборная БГУ, а также гости из Алматы — «Томирис». Подробнее
Кыргызский национальный академический драматический театр имени Т.Абдумомунова, 18.00.
Kuturgan Fest — это шесть часов бескомпромиссной, жесткой и искренней музыки шести команд из трех стран. Хэдлайнеры — группа God Syndrome (Россия), сочетающие несколько школ «смертельного металла»: американскую, шведскую и польскую.
Ресто-бар «Абстракт», 16.00.
По ее итогам определится участник нового сезона Comedy Баттл на ТНТ.
Концерт-холл «Тунгуч», 18.00.
Юрий Леонов — мастер ударных инструментов. В 13 лет стал учеником всемирно известного индийского музыканта Наушада Ахмеда — мастера-исполнителя на индийских классических барабанах — табла. Шаман Рамха невероятный музыкант, играющий на австралийском духовом инструменте диджериду.
Кафе «Экодемия» (отель «Достук»), 18.30.
Интеллектуал, полиглот, певец, ведущий популярных телепрограмм, пародист и мастер перевоплощения Максим Галкин представит большой сольный концерт «Один за всех».
Кыргызская национальная филармония имени Т.Сатылганова, 19.00.
Го — логическая настольная игра с глубоким стратегическим содержанием. Не упустите прекрасный шанс открыть для детей и себя увлекательный мир го. А если вы уже опытный игрок, у вас появится достойный соперник. Подробнее
Кыргызско-японский центр, 13.00.
Приглашаем детей в мир театральных тайн и секретов, за сцену, куда не ступает нога простого зрителя, туда, где даже взрослый почувствует себя любопытным ребенком, которому дали ключ от потайной комнаты с надписью «Посторонним вход воспрещен».
Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 10.00.
На теремок, в котором дружно живут мышка, петушок и лягушка, нападают лесные разбойники: лиса, волк и медведь. Храбрые жители теремка прогоняют коварных захватчиков, но лиса снова приносит в теремок беду — крадет певучего петушка. На его спасение отправляются все жители теремка.
Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 11.00.
Техника развивает терпение, усидчивость и упорство, а также даст воображению творить, что захочется, так как различные части картины можно заполнить разными цветами. Запись обязательна (0555808083).
Ololohaus, 11.00.
Волшебное представление по мотивам известной русской сказки Сергея Аксакова «Аленький цветочек».
Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 11.00.
Балет для детей «Три поросенка» написан композитором Светланой Кибировой по либретто казахского хореографа Минтая Тлеубаева и поставлен на кыргызской сцене в двух действиях балетмейстером-постановщиком, народным артистом КР Доктурбеком Бийсеевым.
Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева, 11.00.
Дети сделают своего миньона. Также их ждут угощения, игры, конкурсы и новая сказка в кукольном театре. Регистрация обязательна (0706301700).
Кофейня Cave, 13.00 и 16.00.
Выставка станет завершением конкурса детских рисунков. Всего со всей страны прислано более 300 работ, из которых около 170 будут представлены на выставке. Участвовать в конкурсе могли ученики всех школ Кыргызстана с 7 до 16 лет.
Выставочный зал Союза художников КР в Дубовом парке.
Вы узнаете все о свадебной и ивент-индустрии. Специалисты удивят гостей новинками.
Кыргызский государственный институт физической культуры и спорта, 11.00–19.00.
Художница представила более 40 полотен, выполненных в технике масляной живописи и тушью, акрилом на шелке. Ее манера оригинальна, что делает ее творчество заметно отличающимся от других работ кыргызской живописной школы.
Художественная галерея «Галерея-М», 10.00–18.00.
В программе выступления группы барабанщиков «Ооэдодайко» и федераций по боевым искусствам кэндо и дзюдо, а также чайная церемония. Для гостей приготовлены уголки каллиграфии, оригами, традиционные детские игры (кома и кэндама).
Культурный центр «Рух Ордо» (Чолпон-Ата), 13.00.
Это площадка для обмена опытом между практиками и экспертами, специалистами МСУ и предпринимателями, политиками и активными горожанами. Это профессиональные дискуссии о развитии городов, мастер-классы экспертов и презентации лучших практик сотрудничества муниципалитетов и горожан, обсуждение идей и поиск эффективных решений. Подробнее
Национальная библиотека, 9.30.
Этот семинар даст понимание того, как повысить эффективность управления конфликтами. То есть вы узнаете, как разрешать споры без поражения, как решать конфликты и споры без суда. Предварительная запись обязательна (0(702), (556), (779)609902).
Улица Боконбаева, 204, 14.00.
На предстоящем классе участники продолжат работу на укрепление пупочного центра, сконцентрировавшись на избавлении от страхов. Вы укрепите нервную систему, успокоите и сбалансируете ум, поселите радость в сердца и гармонию в жизнь.
Американский университет в Центральной Азии, 9.00.
Ждем вас на очередной встрече клуба ораторского мастерства «Акын» для тренировки. Принять участие могут как люди с опытом публичных выступлений, так и начинающие ораторы.
Кафе «312», 14.00.
Приходите, если вы хотите послушать про Чехова за рамками хрестоматий, поделиться впечатлениями от его «Скучной истории», «Моей жизни» и «Иванова», проверить себя в ответах на вопросы по текстам Чехова, узнать, как представляют себе чеховских героев в разных странах, накормить душу и дать пищу уму.
Ololohaus, 18.30.
10 фильмов представлены странами — участницами Европейского союза: Великобританией, Германией, Францией, Италией, Чехией, Словакией, Словенией, Венгрией, Испанией и Эстонией.
Кинотеатр «Манас».
Зинос Казанзакис держит не слишком людный ресторанчик на окраине Гамбурга. Немногочисленные посетители довольствуются нехитрой стряпней его собственного приготовления и наизусть знают меню, состоящее из нескольких строк на одном листке. Тихая жизнь идет своим чередом, пока на голову Зиноса не сваливаются все 33 несчастья. Из тюрьмы в «увольнительные» начинает регулярно выходить его беспутный брат.
ololohaus, 19.00.