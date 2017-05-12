Афиша на выходные: 13–14 мая

Театр

13 мая. Балет «Лебединое озеро»

В основе сюжета — сказка, повествующая о любви принца Зигфрида и девушки-лебедя Одетты, заколдованной злым волшебником. Зигфрид уверен в силе и неизменности своего чувства — он освободит Одетту от власти чародея.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева, 17.00.

13 мая. Комедия «Уйти или остаться»

Действие происходит в замкнутом пространстве. Так получилось, что однажды две женщины внезапно проснулись в… морге — и никак не могут из него выбраться. Плюс странные звонки, казалось, неработающего телефона, пугают их… Женщины трактуют ситуацию слишком кардинально: варианты от потустороннего мира до ядерной войны, от путча до нападения бандитов.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.30.

14 мая. Музыкальная комедия в двух действиях «Аста секин: колукту!» («Осторожно: невеста!»)

Современная история о любви, о поисках своей второй половины, о конфликте отцов и детей. Несмотря на недовольство родителей, молодые люди сами устраивают судьбу. В итоге — счастливый финал.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева, 17.00.

14 мая. Комедия-маскарад «Клиническая комедия, или Грехи нашей молодости»

Все происходит в клинике, где работают два друга с двадцатипятилетним стажем. В молодости у обоих была бурная жизнь. И получилось так, что одна из медсестер приходит через 18 лет к главному герою и говорит, что у него есть сын и он хочет с ним познакомиться. И здесь начинается настоящее безумие.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.30.

Концерты, выступления

13, 14 мая. Гастроли «Цирка Никулина»

В программе дрессировщик морских котиков, гимнасты, акробаты, дрессировщики, воздушная гимнастка, невероятно смешной клоун и многое другое.

Кыргызский государственный цирк, 16.00.

13 мая. Юбилейный концерт заслуженной артистки КР Гульнары Тойгонбаевой

Гульнара Тойгонбаева исполнит известные композиции, которые зазвучат по-новому, а также новые песни. По традиции она исполнит мировые хиты. В концерте примут участие Ырыскелди Осмонкулов, Гульнур Сатылганова, Тынай Алыбаев, Мирбек Атабеков, Кайрат Примбердиев и другие звезды. Подробнее

Кыргызская национальная филармония имени Т.Сатылганова, 17.00.

13 мая. Тематический вечер кино и музык и

Именитые деятели кино, музыканты презентуют новый фильм Акана Сатаева «Районы». В программе выступления группы «Аура», Эрика Джумахматова, Кубана Турдукулова, Эмиля Макешева, Эсена Салиева и Адиля Чекилова.

Арт-кафе «Studio247», 20.00.

14 мая. Квартирник дуэта «Пингвины»

Творческий проект «Пингвины» начал свою работу в марте 2016 года серией домашних квартирников — домашних концертов, где отрабатывался авторский альбом «Негатив/Позитив». Состав: Алмаз Дыйканов — вокал, гитара; Владимир Казаков — клавишные, вокал.

Арт-кафе «Studio247», 21.00.

14 мая. Финал Высшей лиги КВН Кыргызстана

Встретятся команды БГУ, города Кара-Балты, «Своя волна», женская сборная БГУ, а также гости из Алматы — «Томирис». Подробнее

Кыргызский национальный академический драматический театр имени Т.Абдумомунова, 18.00.

14 мая. Kuturgan Fest 2017

Kuturgan Fest — это шесть часов бескомпромиссной, жесткой и искренней музыки шести команд из трех стран. Хэдлайнеры — группа God Syndrome (Россия), сочетающие несколько школ «смертельного металла»: американскую, шведскую и польскую.

Ресто-бар «Абстракт», 16.00.

14 мая. Вечеринка Comedy Баттл

По ее итогам определится участник нового сезона Comedy Баттл на ТНТ.

Концерт-холл «Тунгуч», 18.00.

14 мая. Концерт-трансмедитация Шамана Рамха и Юрия Леонова

Юрий Леонов — мастер ударных инструментов. В 13 лет стал учеником всемирно известного индийского музыканта Наушада Ахмеда — мастера-исполнителя на индийских классических барабанах — табла. Шаман Рамха невероятный музыкант, играющий на австралийском духовом инструменте диджериду.

Кафе «Экодемия» (отель «Достук»), 18.30.

14 мая. Концерт Максима Галкина (Россия)

Интеллектуал, полиглот, певец, ведущий популярных телепрограмм, пародист и мастер перевоплощения Максим Галкин представит большой сольный концерт «Один за всех».

Кыргызская национальная филармония имени Т.Сатылганова, 19.00.

Для детей

13 мая. Встреча в клубе игры го

Го — логическая настольная игра с глубоким стратегическим содержанием. Не упустите прекрасный шанс открыть для детей и себя увлекательный мир го. А если вы уже опытный игрок, у вас появится достойный соперник. Подробнее

Кыргызско-японский центр, 13.00.

13, 14 мая. Экскурсия для детей в закулисье театра

Приглашаем детей в мир театральных тайн и секретов, за сцену, куда не ступает нога простого зрителя, туда, где даже взрослый почувствует себя любопытным ребенком, которому дали ключ от потайной комнаты с надписью «Посторонним вход воспрещен».

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 10.00.

13 мая. Сказка «Теремок»

На теремок, в котором дружно живут мышка, петушок и лягушка, нападают лесные разбойники: лиса, волк и медведь. Храбрые жители теремка прогоняют коварных захватчиков, но лиса снова приносит в теремок беду — крадет певучего петушка. На его спасение отправляются все жители теремка.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 11.00.

13 мая. Мастер-класс с мозаикой

Техника развивает терпение, усидчивость и упорство, а также даст воображению творить, что захочется, так как различные части картины можно заполнить разными цветами. Запись обязательна (0555808083).

Ololohaus, 11.00.

14 мая. Спектакль «Красавица и чудовище»

Волшебное представление по мотивам известной русской сказки Сергея Аксакова «Аленький цветочек».

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 11.00.

14 мая. Балет для детей «Три поросенка»

Балет для детей «Три поросенка» написан композитором Светланой Кибировой по либретто казахского хореографа Минтая Тлеубаева и поставлен на кыргызской сцене в двух действиях балетмейстером-постановщиком, народным артистом КР Доктурбеком Бийсеевым.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева, 11.00.

14 мая. Мастер-класс «Миньоны»

Дети сделают своего миньона. Также их ждут угощения, игры, конкурсы и новая сказка в кукольном театре. Регистрация обязательна (0706301700).

Кофейня Cave, 13.00 и 16.00.

Выставки, ярмарки, фестивали

4–15 мая. Выставка рисунков «Европейский союз глазами детей»

Выставка станет завершением конкурса детских рисунков. Всего со всей страны прислано более 300 работ, из которых около 170 будут представлены на выставке. Участвовать в конкурсе могли ученики всех школ Кыргызстана с 7 до 16 лет.

Выставочный зал Союза художников КР в Дубовом парке.

12–14 мая. Выставка Wedding Event Expo 2017

Вы узнаете все о свадебной и ивент-индустрии. Специалисты удивят гостей новинками.

Кыргызский государственный институт физической культуры и спорта, 11.00–19.00.

12 мая-10 июня. Персональная выставка Халиды Шимовой

Художница представила более 40 полотен, выполненных в технике масляной живописи и тушью, акрилом на шелке. Ее манера оригинальна, что делает ее творчество заметно отличающимся от других работ кыргызской живописной школы.

Художественная галерея «Галерея-М», 10.00–18.00.

14 мая. День Японии в городе Чолпон-Ате

В программе выступления группы барабанщиков «Ооэдодайко» и федераций по боевым искусствам кэндо и дзюдо, а также чайная церемония. Для гостей приготовлены уголки каллиграфии, оригами, традиционные детские игры (кома и кэндама).

Культурный центр «Рух Ордо» (Чолпон-Ата), 13.00.

Мастер-классы, семинары

12–13 мая. Форум городов

Это площадка для обмена опытом между практиками и экспертами, специалистами МСУ и предпринимателями, политиками и активными горожанами. Это профессиональные дискуссии о развитии городов, мастер-классы экспертов и презентации лучших практик сотрудничества муниципалитетов и горожан, обсуждение идей и поиск эффективных решений. Подробнее

Национальная библиотека, 9.30.

13 мая. Семинар «Основы медиации»

Этот семинар даст понимание того, как повысить эффективность управления конфликтами. То есть вы узнаете, как разрешать споры без поражения, как решать конфликты и споры без суда. Предварительная запись обязательна (0(702), (556), (779)609902).

Улица Боконбаева, 204, 14.00.

13 мая. Мастер-класс кундалини-йоги «Бесстрашие» (часть 2)

На предстоящем классе участники продолжат работу на укрепление пупочного центра, сконцентрировавшись на избавлении от страхов. Вы укрепите нервную систему, успокоите и сбалансируете ум, поселите радость в сердца и гармонию в жизнь.

Американский университет в Центральной Азии, 9.00.

13 мая. Мастер-класс по ораторскому искусству

Ждем вас на очередной встрече клуба ораторского мастерства «Акын» для тренировки. Принять участие могут как люди с опытом публичных выступлений, так и начинающие ораторы.

Кафе «312», 14.00.

14 мая. Книжное воскресенье: про Чехова

Приходите, если вы хотите послушать про Чехова за рамками хрестоматий, поделиться впечатлениями от его «Скучной истории», «Моей жизни» и «Иванова», проверить себя в ответах на вопросы по текстам Чехова, узнать, как представляют себе чеховских героев в разных странах, накормить душу и дать пищу уму.

Ololohaus, 18.30.

Кино

11–14 мая. Фестиваль европейского кино

10 фильмов представлены странами — участницами Европейского союза: Великобританией, Германией, Францией, Италией, Чехией, Словакией, Словенией, Венгрией, Испанией и Эстонией.

Кинотеатр «Манас».

14 мая. Показ фильма «Душевная кухня» (2009)

Зинос Казанзакис держит не слишком людный ресторанчик на окраине Гамбурга. Немногочисленные посетители довольствуются нехитрой стряпней его собственного приготовления и наизусть знают меню, состоящее из нескольких строк на одном листке. Тихая жизнь идет своим чередом, пока на голову Зиноса не сваливаются все 33 несчастья. Из тюрьмы в «увольнительные» начинает регулярно выходить его беспутный брат.

ololohaus, 19.00.