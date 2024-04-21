Афиша Бишкека на неделю: гастроли якутского театра, саундтреки и джаз-фестиваль

23-26 апреля. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

23 апреля — 12 мая. Выставка Таалайбека Усубалиева

Председатель Союза художников Таалайбек Усубалиев — живописец, заявивший о себе как многогранный, талантливый художник, остро чувствующий сложные проблемы современной действительности. Он представил свои полотна, среди которых пейзажные этюды, а также произведения на актуальные темы современности.

«Галерея М» (ЦУМ-2), 16.00 (открытие).

24 апреля. Спектакль « Река Потудань»

Притча поднимает вопрос, для чего живет человек. О чем чаще всего не говорят: о радостях и горестях, несложившейся семейной жизни, одиноких стариках, сокровенном во взаимоотношениях между возлюбленными, отчаянии, которое невозможно скрыть.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 17.00.

24 апреля. Ледовое шоу Hogwart’s Holidays

Hogwart’s Holidays — уникальная постановка на грани физического театра и цирка, комедии и магии, сочетающая цирковое искусство и фигурное катание в единое шоу на ледовой арене.

«Бишкек-арена», 18.00.

24 апреля. Опера-олонхо «Ньургун Боотур»

«Ньургун Боотур» — первенец якутского музыкально-театрального искусства, созданный в эпоху становления музыкальной культуры молодой республики.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 19.00.

25 апреля. Концерт «Вселенная фэнтези»

Всеми любимые саундтреки в исполнении симфонического оркестра не оставят никого равнодушными и позволят ощутить на себе всю магию волшебного мира.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 19.00.

25 апреля. Кинопремьеры

«Чоң кыз» (комедия). Бактыгуль и Малика проживают совершенно разные жизни. Бактыгуль — застенчивая и неуверенная в себе девушка, которая устала от своих серых будней. Абсолютно иную жизнь проводит Малика, она популярна и всеми любима. Все поклонницы Малики мечтают оказаться на ее месте и жить в «розовых очках». Эта возможность выпадает Бактыгуль, которая, волшебным образом, меняется телами с Маликой.

«Приключения панды» (мультфильм). Юный, но отважный панда по имени Пан отправляется в Африку, чтобы спасти свою лучшую подругу — дракона Цзелун. Теперь его ждет захватывающее путешествие в удивительный для него мир гор, пустынь и джунглей. Полагаясь на свой ум, доброту и находчивость, он заведет множество новых друзей среди местных обитателей, ведь у храбрости нет размера, а настоящая дружба не знает преград.

«Неожиданные связи» (комедия). Алиса и Франсуа решили пожениться и собираются познакомить своих родителей. По случаю встречи Алиса дарит родителям результаты ДНК-тестов, которые раскроют тайну их происхождения. Но сюрприз обернется фиаско, когда важная аристократическая семья Бувье-Соваж и более простая семья Мартан обнаружат, мягко говоря, неожиданные результаты!

«Астрал. Шепот мертвых» (ужасы). Старшеклассники с особым цинизмом измываются в школе над новичком Алексом. Единственное спасение он видит в подружке Мэгги, такой же новенькой, как и он. В один «прекрасный» день Алекса принуждают принять участие в таинственном спиритическом сеансе, который, идет не по плану. Вскоре участники начинают погибать один за другим.

25 апреля. Спектакль «Баба Шанель»

Сюжет расскажет об ансамбле народной песни, в котором всем участницам от 70 до 90 лет. Они весело празднуют юбилей своего коллектива, когда их молодой худрук неожиданно приводит новую вокалистку — «девушку» 55 лет. Поющие бабушки тут же начинают ревновать и превращаются в настоящих фурий — никто не хочет потерять свое место на сцене.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

25-26 апреля. Сказка «Каркыранын канаты»

Однажды бедный крестьянин Йохйо нашел раненого журавля, вынул стрелу из его крыла. Скоро в его хижине появилась прекрасная девушка по имени Цу. Девушка соткала прекрасное полотно, которое Йохйо обменял на деньги. И зажили они счастливо, но однажды покой и счастье было нарушено...

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 15.00.

26 апреля. Спектакль « Свидание на четверых» (Россия)

Вас ждет комедия с вереницей забавных, нелепых и фантастических ситуаций. В ролях российские актеры Светлана Пермякова, Татьяна Морозова, Денис Бузин, Иван Моховиков.

Кыргызский академический драматический театр имени Токтоболота Абдумомунова, 19.00.

26 апреля. Вечер современной хореографии

В программу включены два одноактных балета: «Геометрия движения» и премьера «Сияющий камень» в постановке главного балетмейстера театра, заслуженной артистки России и Якутии Екатерины Тайшиной.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 19.00.

26 апреля. Сказка на подушках «Мечта»

«Бэби театр» — это дополнительная сценическая площадка в Русском театре, на которой будут идти спектакли для зрителей от одного года до четырех лет. Представления проходят не на сцене, а в уютном зале с мягким ковром и подушками на полу. Спектакли здесь интерактивные, игровые, а это значит, что ребята смогут не только посмотреть сказку, но и стать ее полноценными участниками.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00, 15.00.

26 апреля. Спектакль «Пиковая дама»

Спектакль, заявленный как фарс, сочетает в себе возможность для проявления многих эмоций зрителя, это и комедия, и драма, мистика и реализм, фантастика и триллер.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

26-27 апреля. Ф естиваль «Джаз_Бишкек_Весна»

Выступят музыканты из Кыргызстана, Португалии, Австрии, Южной Кореи, Казахстана и Узбекистана.

Национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.30.

26 апреля. Jazz Afterparty

Jazz Afterparty в рамках Бишкекского международного джаз-фестиваля «Джаз_Бишкек_Весна» — ожидаемое календарное событие весны.

Guiness Irish Pub, 21.30.