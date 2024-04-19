Афиша Бишкека на выходные: мастер-классы, спектакли и Гала-концерт звезд балета

Театры

20 апреля. Фарс-комедия «Мамуля»

Прожив некоторое время в гражданском браке, Женя соглашается жениться на Нине, ведь она давно мечтает стать его законной женой. Но жених ставит условие: сначала он должен познакомиться с тещей. Просьба жениха приводит Нину в замешательство, потому что ее мать находится в местах не столь отдаленных. Но Нина находит выход из ситуации.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

20 апреля. Гала-концерт

Гала-концерт фестиваля «Шедевры мирового балета», посвященного 90-летию со дня рождения народного артиста СССР Урана Сарбагишева, с участием мастеров искусств классической хореографии из Казахстана, Японии, России и Кыргызстана.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 18.00.

21 апреля. Опера в концертном исполнении «Алеко»

С участием ведущего солиста Михайловского театра, лауреата всероссийских конкурсов Александра Кузнецова, солистов оперы, хора и симфонического оркестра Кыргызского театра оперы и балета. Дирижер-постановщик — Захар Бутенко.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 18.00.

21 апреля. Спектакль «№ 13»

Он помощник премьер-министра, она молодая секретарша. Тайное свидание неожиданно омрачает страшная находка — бездыханное тело на подоконнике. Что же делать? Вызвать полицию? Ни за что! Ведь это значит разоблачить себя! Труп надо спрятать. А дальше... умопомрачительные ситуации, граничащие с кошмаром.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

Выставки, ярмарки

20-21 апреля. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

Концерты, фестивали

20 апреля. Шоу «Тайна волшебного детства Адиля Каипова»

Фокусник-иллюзионист Адиль Каипов приглашает на свой большой концерт, где вы увидите самые невероятные фокусы, в некоторых из них можете принять участие.

Кыргызский академический драматический театр имени Токтоболота Абдумомунова, 19.00.

20 апреля. Концерт барда Вячеслава Аксенова

Автор и исполнитель собственных песен, бишкекский бард Вячеслав Аксенов отмечает свой юбилей. Регистрация по номеру 0703436008.

Кафе SomeWhere Bistro, 19.00.

20 апреля. Вечер настольных игр

Каждый найдет себе игру по душе. Регистрация по ссылке.

ololoErkindik, 18.30.

Мастер-классы, лекции

20 апреля. Лекция об искусстве США

Гости рассмотрят ключевых американских художников и архитекторов, чьи работы оказали большое влияние на развитие искусства США в XX веке, а также обсудят важнейшие художественные движения, которые возникли в Штатах и повлияли на развитие мирового искусства.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 14.00.

20 апреля. Художественный мастер-класс

Мастер-класс по живописи акрилом проведет профессиональный художник Зульфия Акимова. Регистрация по телефону 0555085040.

«Галерея М» (ЦУМ-2), 14.00.

21 апреля. Мастер-класс по изготовлению чий куурчаков

Мастер-класс по изготовлению лоскутных самодельных кукол проведет художница Aizhan Moon. Регистрация по ссылке.

ACHYQ bar, 15.00.

Для детей

20-21 апреля. Сказка на подушках «Мечта»

«Бэби-театр» — это дополнительная сценическая площадка в Русском театре, на которой будут идти спектакли для зрителей от одного года до четырех лет. Представления проходят не на сцене, а в уютном зале с мягким ковром и подушками на полу. Спектакли здесь интерактивные, игровые, а это значит, что ребята смогут не только посмотреть сказку, но и стать ее полноценными участниками.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00, 15.00.

20-21 апреля. Спектакль «Этого не может быть»

В настоящих африканских джунглях в сказке «Этого не может быть» детей встретят озорные и завистливые мартышки, хвастливый попугай, знаменитый доктор Марабу, который может не только сотворить чудо, но и излечить от ошибок.

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 11.00.

21 апреля. Спектакль «Амалдуу мышык»

В сказке «Амалдуу мышык» ненасытные мыши уничтожили все припасы в доме бабушки Кулипы. На помощь ей приходит кот и придумывает план истребления грызунов.

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 12.30.