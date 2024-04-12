Афиша Бишкека на выходные: «Любовь и голуби», танцевальный баттл и ярмарка

Театры

13 апреля. Спектакль «Мастер и Маргарита»

За постановку спектакля по мотивам романа Михаила Булгакова о дьяволе в Москве взялся режиссер и художественный руководитель театра Вячеслав Виттих. Жанр — фантасмагория в двух действиях.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

13 апреля. Опера «Князь Игорь»

Опера в трех действиях по мотивам памятника древнерусской литературы «Слово о полку Игореве».

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 18.00.

14 апреля. Балет «Жизель»

В основу балета положена старинная поэтическая легенда о виллисах — невестах, умерших до свадьбы.

В полночь, рассказывает легенда, виллисы выходят из своих могил и танцуют, словно стремясь продлить свои девичьи пляски и игры, которые так жестоко прервала смерть.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 18.00.

14 апреля. Спектакль «Любовь и голуби»

Жизнь обычной деревенской семьи Кузякиных нарушает случайная поездка мужа в отпуск, откуда он вдруг возвращается с другой женщиной. Но свалившееся на дружную семью испытание в итоге становится для героев мудрым жизненным уроком, открывшим им те чувства и качества, о которых они никогда не задумывались.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

Выставки, ярмарки

13-14 апреля. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

Концерты, фестивали

11-14 апреля. Фестиваль российского кино

В программу вошли пять российских фильмов разных жанров, снятых в последние годы: военно-историческая драма «Воздух», первая в истории картина, снятая в космосе, «Вызов», сказка «По щучьему велению», семейная комедия «Чебурашка» и фильм-катастрофа «Снегирь». Подробнее

Кинотеатр «Манас» (Бишкек), кинотеатр «Семетей» (Ош).

13 апреля. Благотворительная ярмарка

Все вырученные средства пойдут на помощь домам престарелых. В программе аквагрим, фотобудка, открытый микрофон, различные конкурсы, выступление артистов.

Парк «Ынтымак», 16.00-21.00.

13 апреля. Вечер настольных игр

Каждый найдет себе игру по душе. Регистрация по ссылке.

ololoErkindik, 18.30.

14 апреля. Полумарафон Jaz Demi

В этом году в мероприятии примут участие 3,5 тысячи спортсменов и любителей здорового образа жизни. Они поучаствуют в дистанциях на 5, 10 и 21,1 километра. Пройдет и детский забег Kid’s Run (3-13 лет).

Мемориальный комплекс «Аска-Таш», 8.00.

14 апреля. Soul Dance Battle Vol.3

Это взрыв силы, страсти и мастерства. Приготовься к совершенному хаосу танца, где лучшие из лучших сразятся за звание победителя.

ТРЦ Asia Mall, 14.00.

Мастер-классы, лекции

13 апреля. Мастер-класс по линогравюре

В рамках мастер-класса пройдет небольшая лекция по истории графики в Кыргызстане. Далее вы ознакомитесь с техникой гравирования по линолеуму и создания оттисков. Регистрация по телефону 0550628386.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 14.00.

Для детей

13 апреля. Сказка на подушках «Мечта»

«Бэби театр» — это дополнительная сценическая площадка в Русском театре, на которой будут идти спектакли для зрителей от одного года до четырех лет. Представления проходят не на сцене, а в уютном зале с мягким ковром и подушками на полу. Спектакли здесь интерактивные, игровые, а это значит, что ребята смогут не только посмотреть сказку, но и стать ее полноценными участниками.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00, 15.00.

14 апреля. Спектакль «Шоколадная фабрика Вилли Вонки»

Это рождественская сказка о духовных и семейных ценностях, о воспитании детей, о бедности и богатстве, которая представляет собой набор советов, уроков и подсказок, как правильно поступать в жизни.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00.

13-14 апреля. Спектакль «Приключение зайчонка»

Театр приглашает на спектакль по сказке Бориса Заходера.

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 11.00.

14 апреля. Спектакль «Апата»

В истории «Апата» зрители встретятся во дворе с маленькой девочкой и цыплятами, их любимой мамой-курицей, петухом и кошкой.

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 12.30.