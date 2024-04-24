14:05
USD 88.85
EUR 94.81
RUB 0.95
Общество

Их поменяли телами. В Кыргызстане в прокат выходит комедия «Чоң кыз»

В Кыргызстане на большие экраны выходит комедия кыргызского режиссера Айдарбека Соронкулова «Чоң кыз».

Бактыгуль и Малика проживают совершенно разные жизни. Бактыгуль — застенчивая и неуверенная в себе девушка, которая устала от своих серых будней. Абсолютно иную жизнь проводит Малика, она популярна и всеми любима. Все поклонницы Малики мечтают оказаться на ее месте и жить в «розовых очках». Эта возможность выпадает Бактыгуль, которая волшебным образом меняется с ней телами.

В фильме снялись Динара Багышбаева, Айсанат Эдигеева, Турсуналы Кулматов и Султан Торогелдиев.

«Чоң кыз» в кинотеатрах можно будет посмотреть с 25 апреля.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/292442/
просмотров: 665
Версия для печати
Материалы по теме
Афиша Бишкека на неделю: гастроли якутского театра, саундтреки и джаз-фестиваль
Афиша Бишкека на выходные: мастер-классы, спектакли и Гала-концерт звезд балета
Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке
Афиша Бишкека на неделю: музыка Чайковского, выставки и кинопремьеры
Продолжение любимого сериала и премьеры новых. Что смотреть на следующей неделе
Афиша Бишкека на выходные: «Любовь и голуби», танцевальный баттл и ярмарка
Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке
В прокат выходит кыргызский фильм о банде террористов, орудующих на юге страны
Афиша Бишкека на неделю: фестиваль кино, выставки и концерты зарубежных гостей
Культовый «Фоллаут» и еще три новых сериала. Что посмотреть на следующей неделе
Популярные новости
В&nbsp;Бишкек возвращаются дожди и&nbsp;грозы. Прогноз погоды на&nbsp;22-25 апреля В Бишкек возвращаются дожди и грозы. Прогноз погоды на 22-25 апреля
Опасные клещи. Как уберечься от&nbsp;их&nbsp;укуса и&nbsp;что делать, если это произошло Опасные клещи. Как уберечься от их укуса и что делать, если это произошло
Когда маршрутки в&nbsp;Бишкеке полностью прекратят движение, рассказал вице-мэр Когда маршрутки в Бишкеке полностью прекратят движение, рассказал вице-мэр
Стало известно имя нового ведущего КВН вместо Александра Маслякова Стало известно имя нового ведущего КВН вместо Александра Маслякова
Бизнес
&laquo;Досторы&raquo; в&nbsp;новых регионах. Первый магазин сети открылся на&nbsp;юге «Досторы» в новых регионах. Первый магазин сети открылся на юге
&laquo;РСК Банк&raquo;&nbsp;&mdash; генеральный партнер развития швейной индустрии в&nbsp;КР «РСК Банк» — генеральный партнер развития швейной индустрии в КР
Как кыргызстанцам избежать рисков при приобретении жилья через долевое участие Как кыргызстанцам избежать рисков при приобретении жилья через долевое участие
Монгольская компания &laquo;Монос&raquo; представила Кыргызстану свою продукцию Монгольская компания «Монос» представила Кыргызстану свою продукцию
24 апреля, среда
14:02
Государству вернули земельный участок стоимостью 50,2 миллиона сомов в городе Ош Государству вернули земельный участок стоимостью 50,2 м...
13:49
Омбудсмен Джамиля Джаманбаева посетила тюрьмы Хельсинки
13:27
В «Востоке-5» в Бишкеке две недели будет частично перекрыта дорога
13:01
В Бишкеке до конца недели дожди и похолодает. Прогноз погоды на 25-28 апреля
12:55
Заявления на регистрацию брака, рождения ребенка можно подавать онлайн