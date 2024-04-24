Их поменяли телами. В Кыргызстане в прокат выходит комедия «Чоң кыз»

В Кыргызстане на большие экраны выходит комедия кыргызского режиссера Айдарбека Соронкулова «Чоң кыз».

Бактыгуль и Малика проживают совершенно разные жизни. Бактыгуль — застенчивая и неуверенная в себе девушка, которая устала от своих серых будней. Абсолютно иную жизнь проводит Малика, она популярна и всеми любима. Все поклонницы Малики мечтают оказаться на ее месте и жить в «розовых очках». Эта возможность выпадает Бактыгуль, которая волшебным образом меняется с ней телами.

В фильме снялись Динара Багышбаева, Айсанат Эдигеева, Турсуналы Кулматов и Султан Торогелдиев.

«Чоң кыз» в кинотеатрах можно будет посмотреть с 25 апреля.