Афиша Бишкека на выходные: открытие мото- и велосезонов, сказки и джаз-фестиваль

Театры

27-28 апреля. Сказка «Каркыранын канаты»

Однажды бедный крестьянин Йохйо нашел раненого журавля, вынул стрелу из его крыла. Скоро в его хижине появилась прекрасная девушка по имени Цу. Девушка соткала прекрасное полотно, которое Йохйо обменял на деньги. И зажили они счастливо, но однажды покой и счастье было нарушено...

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 15.00.

27 апреля. Спектакль «Мастер и Маргарита»

За постановку спектакля по мотивам романа Михаила Булгакова о дьяволе в Москве взялся режиссер и художественный руководитель театра Вячеслав Виттих. Жанр — фантасмагория в двух действиях.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

27 апреля. Опера «Дон Жуан»

В основе сюжета произведения лежит старинная легенда о Дон Жуане — дерзком искателе приключений, смелом и ловком соблазнителе женщин.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 18.00.

27 апреля. Спектакль «Неизвестный отправитель»

Авторы спектакля хоть и ограничивают проблематику постановки треугольником «коронавирус — современная экономика — личное счастье», предполагают, что он может завести зрителя и в более глубокие дебри.

«Театр 705», 19.00.

28 апреля. Балет «Чолпон»

Спектакль в трех действиях Михаила Раухвергера прошел реконструкцию. «Чолпон» является лучшим образцом национальной балетной классики, визитной карточкой кыргызского театра. Сказочный сюжет о чистой, светлой любви Чолпон и Нурдина, о злой волшебнице Айдай, завидующей их счастью, поэтичность темы и музыки обеспечили долгую сценическую жизнь балету.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 18.00.

28 апреля. Cпектакль «Куклы»

Великий кукольник сеньор Пигмалион, создатель знаменитого кукольного театра, чьи куклы практически неотличимы от живых людей, приезжает прямо с Бродвея в Мадрид. Актеры местных театров, чьи спектакли вытеснены гастролерами, возмущены. Вдруг и в самом деле эти куклы их превосходят, и тогда они уже не будут нужны и востребованы.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

Выставки, ярмарки

27-28 апреля. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

23 апреля — 12 мая. Выставка Таалайбека Усубалиева

Председатель Союза художников Таалайбек Усубалиев — живописец, заявивший о себе как многогранный, талантливый художник, остро чувствующий сложные проблемы современной действительности. Он представил свои полотна, среди которых пейзажные этюды, а также произведения на актуальные темы современности.

«Галерея М» (ЦУМ-2), 10.00-22.00.

26 апреля- 10 мая. Выставка «На первый взгляд»

Представлены более 20 живописных работ художницы Дарики Бакеевой, отражающих реальность через яркие и чистые цвета, создавая эмоциональный отклик у каждого зрителя.

Центр «Кудук», 12.00-19.00.

Концерты, фестивали

26-27 апреля. Фестиваль «Джаз_Бишкек_Весна»

Выступят музыканты из Кыргызстана, Португалии, Австрии, Южной Кореи, Казахстана и Узбекистана.

Национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.30.

27 апреля. Jazz Afterparty

Jazz Afterparty в рамках Бишкекского международного джаз-фестиваля «Джаз_Бишкек_Весна» — ожидаемое календарное событие весны.

Бар Choco’s, 21.30.

27 апреля. Концерт Live Orchestra

Музыкальное мероприятие Live Orchestra, которое проводится уже не первый год, — это всегда незабываемый праздник музыки и изобразительного искусства, который стал неотъемлемой частью музейной жизни. Прозвучат популярные произведения мировой классической музыки

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 15.00.

27 апреля. Концерт классической музыки

Прозвучат произведения таких известных композиторов, как Моцарт, Франк, Пьяццолла, в исполнении лауреаток международных конкурсов Софьи Су (скрипка) и Алтынай Ибраимовой (фортепиано).

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 19.30.

27 апреля. Вечер настольных игр

Каждый найдет себе игру по душе. Регистрация по ссылке.

ololoErkindik, 18.30.

27 апреля. Открытие мотосезона

Мотопробег пройдет по центральным улицам столицы в сопровождении сотрудников ГУОБДД. Затем на площади Победы состоится концертная программа.

28 апреля. Акция «Бишкек-146: сны о городе»

В программе экскурсия «Бишкек глазами архитектора» по памятным местам города, лекция «Пишпек — Фрунзе — Бишкек: память места, места памяти», показ документального фильма Штефана Русу «Возвращение из будущего».

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-16.00.

28 апреля. Велопробег

Велосезон в столице откроют традиционным велопробегом от Южной магистрали до площади Ала-Тоо, где также состоится концерт.

Парк дружбы Кыргызстана и Азербайджана (старт), 10.00.

Мастер-классы, лекции

27 апреля. Художественный мастер-класс

Вы напишете настоящую картину маслом с художником Кадыром Бековым. Регистрация по телефону 0550551293.

«Галерея М» (проспект Манаса), 12.00.

Для детей

27-28 апреля. Сказка на подушках «Мечта»

«Бэби-театр» — это дополнительная сценическая площадка в Русском театре, на которой будут идти спектакли для зрителей от одного года до четырех лет. Представления проходят не на сцене, а в уютном зале с мягким ковром и подушками на полу. Спектакли здесь интерактивные, игровые, а это значит, что ребята смогут не только посмотреть сказку, но и стать ее полноценными участниками.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00, 15.00.

27-28 апреля. Спектакль «Счастье для всех»

Счастье так неуловимо и бесконечно. Или оно совсем рядом, а мы об этом даже не догадываемся. Так и маленький аистенок из сказки «Счастье для всех!» услышал от своей мамы, что именно аисты приносят людям счастье. Зрители узнают, почему эти птицы издревле считаются символом счастья.

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 11.00.

28 апреля. Спектакль «Амалкөй Куйручук»

В «Амалкөй Куйручук» («Хитрый Куйручук») богатый и властный Минбай отобрал у Айгуль дом, ее голодные дети плачут, женщина не знает, что делать. На помощь ей пришел Куйручук.

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 12.30.