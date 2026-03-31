Эксперт ООН по разминированию предупредил о новых угрозах в Ормузском проливе

Фото с сайта news.un.org. Через Ормузский пролив проходят около четверти мировых морских поставок нефти и значительные объемы удобрений

Обезвреживание морских мин и в наши дни остается чрезвычайно сложной и крайне опасной задачей. Об этом в интервью Службе новостей ООН заявил старший технический эксперт по вопросам разминирования Пол Хеслоп.

Несмотря на отсутствие подтвержденных данных о развертывании морских мин в Ормузском проливе, опасения растут: водный коридор, через который проходят около четверти мировых морских поставок нефти и значительные объемы удобрений, остается закрытым для большинства судов. Война США и Израиля с Ираном, затронувшая ряд других государств региона, резко усиливает риски для международной торговли.

По словам Пола Хеслопа, Иран еще до начала конфликта обладал значительным арсеналом морских мин. Их размещение не требует больших ресурсов — достаточно рыболовного судна или небольшой торговой лодки.

Читайте по теме В ООН создают целевую группу для обеспечения поставок через Ормузский пролив

Эксперт отметил, что морские мины представляют собой более сложную угрозу, чем наземные. Они могут размещаться на поверхности, в толще воды или на морском дне. Плавающие мины подвержены течениям и способны непредсказуемо менять локацию, а некоторые модели оснащены двигателем. Они активируются при контакте с корпусом судна либо под воздействием магнитного поля, дистанционно или с помощью таймера.

«Разминирование моря — это работа не только в трех измерениях, но и в четвертом — во времени», — подчеркнул Пол Хеслоп.

Даже после полной очистки участка он может быть повторно загрязнен из-за перемещения мин по течениям.

По словам эксперта, металлические мины можно обнаружить с помощью магнитометров. Современные системы также используют сонары и радары. При этом температурные слои воды могут отражать или искажать сигнал, что значительно осложняет поиск.

Именно поэтому обнаружение и нейтрализация морских мин остаются крайне опасными для кораблей, выполняющих эту работу. Пол Хеслоп

Отмечается, что большинство военно-морских сил мира располагают средствами противоминной борьбы. Однако нынешний конфликт на Ближнем Востоке совпал по времени с переходом от традиционных кораблей‑тральщиков к новым технологиям — подводным дронам и роботизированным системам.

Если стороны конфликта не достигнут соглашения и факт минирования подтвердится, восстановление движения через Ормузский пролив потребует создания морских конвоев.

Нападение Израиля и США на Иран началось 28 февраля с многочисленных авиа- и ракетных ударов по городам и военным объектам. Американский президент Дональд Трамп назвал военную операцию «Эпическая ярость». Тегеран в ответ атакует Израиль и американские военные базы в нескольких странах Ближнего Востока. Кроме того, Иран заблокировал Ормузский пролив, через который проходит 20 процентов мирового трафика нефти.