Общество

В Бишкеке пройдет II венгерско-кыргызский форум пищевой промышленности

В Бишкеке пройдет II венгерско-кыргызский форум пищевой промышленности. По данным посольства Венгрии в КР, мероприятие состоится 19 мая в конференц-зале «Будапешт» диппредставительства.

Будет встреча с ведущими венгерскими компаниями в сфере производства оборудования для переработки овощей, фруктов, молока: InnovaSter-Trade, Maurer Gép и Unimatik.

В качестве итогов первого форума можно выделить высокую заинтересованность компаний как с кыргызской, так и с венгерской стороны для усовершенствования имеющихся или открытия новых производственных линий.

На данный момент идут переговоры между 12 кыргызскими компаниями, среди которых как большие, так и малые предприятия, что показывает заинтересованность кыргызских компаний в венгерском опыте. Важно отметить, что тематика форума соответствует плану развития промышленности и продовольственной безопасности в Кыргызстане.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/373381/
