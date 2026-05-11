Люксовый бренд Bvlgari заинтересовался ювелирными проектами в Кыргызстане

Первый заместитель председателя кабинета министров Данияр Амангельдиев провел встречу с представителями всемирно известного итальянского бренда Bvlgari.

В состав делегации вошли директор по устойчивому развитию и корпоративной социальной ответственности Элеонора Риццуто и директор по корпоративным финансам и управлению рисками Энрико Фрицци.

Стороны обсудили перспективы сотрудничества в сфере производства ювелирных изделий и возможность реализации совместных проектов в Кыргызстане.

Амангельдиев заявил, что власти заинтересованы в приходе в страну крупных мировых брендов и готовы поддерживать инвесторов.

«Кыргызстан проводит активную политику по созданию благоприятного инвестиционного климата, и мы видим большой потенциал во взаимодействии с компаниями такого уровня, как Bvlgari», — отметил он.

Во время встречи обсуждались вопросы переработки драгоценных металлов, развития ювелирной отрасли и создания инфраструктуры премиум-класса.

Представители Bvlgari, в свою очередь, заявили о заинтересованности в изучении инвестиционного потенциала Кыргызстана и отметили динамичное развитие экономики региона.

По итогам переговоров стороны договорились продолжить консультации и проработку возможных совместных проектов.