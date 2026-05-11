Все судебные решения по апрельским событиям останутся в силе — Аскат Алагозов

Пресс-секретарь президента Садыра Жапарова — Аскат Алагозов — прокомментировал посещение главой государства швейной фабрики, построенной для «апрельцев». По его словам, 10 мая президент инспектировал строительство нового автовокзала и Ошского рынка, а швейный цех расположен в том же районе. Алагозов подчеркнул, что посещение объекта не связано с ранее принятыми судебными решениями и юридическими вопросами по событиям 2010 года.

«Узнав о визите президента в этот район, участники апрельских событий попросили его заехать в их комплекс. Хочу особо отметить, что все судебные решения и правовые оценки по событиям 2010 года остаются в силе. Посещение президентом «апрельцев» не имеет никакого отношения к этим юридическим вопросам», — сказал он. 

Апрелевцы заявили о «куне» от Бакиевых. Им построили фабрику, общежитие и детсад

В ходе поездки Жапаров осмотрел объекты строительства и кратко пообщался с «апрельцами», ожидавшими его в цехе. Также глава государства отметил, что предприятие должно работать в интересах семей, пострадавших в апрельских событиях.

Ранее государство выделило под фабрику 1,7 гектара земли, а бывший президент Курманбек Бакиев, покинувший страну после событий апреля 2010 года, по имеющимся данным, обещал предоставить 1 миллиард сомов.

Накануне один из пострадавших в апрельских событиях, основатель ОАО «7-апрель ынтымагы» Усупбий Шеримбаев заявил, что «семьи погибших и пострадавшие от огнестрельных ранений получили компенсации от Бакиевых».

Согласно информации, фабрика зарегистрирована как акционерное общество, ее акционерами стали 317 человек.

В то же время вопрос компенсаций вызвал недовольство среди части «апрельцев» — некоторые расценили это как возможную попытку возвращения Бакиевых в страну.
